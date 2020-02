She-Hulk: il casting svela l’origine dei poteri simile ai fumetti

Tra pochi mesi, She-Hulk inizierà le riprese e sembra sempre più probabile che Bruce Banner alias Hulk di Mark Ruffalo possa effettivamente prendere parte alla serie Disney+. Intanto arrivano alcune indiscrezioni sul casting. Sembra che i Marvel Studios stiano cercando un’attrice tra i 20 e i 30 anni per interpretare il personaggio. Con una preferenza verso chi abbia già lavorato in ruoli comici. Il casting ha anche svelato l’origine dei poteri simile ai fumetti. Questo quanto si legge: “Conosciuta anche come Jennifer Walters, She Hulk è un avvocato e cugino di Bruce Banner, la cui trasfusione di sangue di emergenza da Bruce le conferisce capacità simili a quelle di Hulk”.

Le indiscrezioni su She-Hulk vogliono il produttore Wenday Jacobson legato al progetto. Jacobson è una recente aggiunta al gruppo Marvel Studios. Prima di entrare nella Marvel, ha guadagnato consensi producendo un’intera serie di progetti interpretati da Dwayne Johnson, tra cui Skyscraper, Rampage e San Andreas. Sebbene debba ancora essere confermato a tutti gli effetti, lo stesso Ruffalo ha dato il benvenuto al personaggio all’MCU poco dopo che la serie è stata annunciata al Comic-Con di San Diego la scorsa estate. È stato confermato da Kevin Feige, boss della Marvel Studios. She Hulk sarà disponibile allo streaming grazie alla piattaforma Disney+. La data di uscita ufficiale della serie TV su She Hulk non ancora nota, poiché non si è nemmeno a conoscenza di quando inizieranno le riprese.

She-Hulk dovrebbe debuttare nel 2022

Essendo però quasi sicuro il suo debutto successivamente alla conclusione della fase 4 dei Marvel Studios, la serie dovrebbe debuttare nel corso del 2022. In Italia il servizio arriverà il 31 marzo 2020. Riguardo She-Hulk il carattere del personaggio è cambiato durante gli anni. Inizialmente irascibile e violenta, è ora raffigurata come una donna amante del divertimento, gentile, empatica e ancora altezzosa, irritabile e petulante che spesso fa uso dell’umorismo mentre combatte.