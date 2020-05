Simon Pegg vuole un ruolo in The Mandalorian

Simon Pegg, che ha interpretato Unkar Plutt in Star Wars: Il risveglio della Forza, è interessato a interpretare il cacciatore di taglie corelliano Dengar in una futura stagione di The Mandalorian. Assunto dall’Impero per catturare il capitano Han Solo (Harrison Ford) in Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora, Dengar è interpretato da Morris Bush. Pegg ha doppiato il personaggio in un episodio della quarta stagione dell’animazione Star Wars: The Clone Wars prima di riprendere il ruolo nel videogioco di Star Wars Battlefront.

Simon Pegg spiega il perchè della candidatura

Quando gli è stato chiesto di nominare un programma televisivo in cui gli sarebbe piaciuto apparire come guest star, Simon Pegg non ha avuto dubbi: “Ne ho parlato un paio di volte, ma sicuramente, se Taika [Waititi, regista] e [creatore della serie Jon] Favreau decidono di portare Dengar in The Mandalorian, allora ho qualche forma [di esperienza] in passato dopo averlo interpretato in Star Wars: Battlefront e The Clone Wars”. Pegg rafforza il suo concetto ricordando che: “Sto solo dicendo che ho sentito che hanno appena ingaggiato Katee Sackhoff per interpretare un personaggio che non era nei film, ma lei l’aveva già interpretato in un’altra cosa di Star Wars.”

Sackhoff ha infatti doppiato Bo-Katan Kryze del Mandaloriano in The Clone Wars e Star Wars Rebels, un ruolo che, secondo quanto riferito, ricoprirà nella seconda stagione di The Mandalorian. La serie è incentrata sul cacciatore di taglie Din Djarin (Pedro Pascal) che difende le forze imperiali e degli inferi, alla ricerca di un bene prezioso – il Bambino, noto informalmente come Baby Yoda – nel malandato ventre della galassia di Star Wars.

Gary Whitta, uno degli autori che hanno lavorato a Rogue One: A Star Wars Story, vuole portare Danny Trejo in The Mandalorian. In un’intervista con l’attore nel corso del suo podcast Animal Talking, lo sceneggiatore ha parlato della possibilità che l’attore messicano si unisca al cast dello show. In chiusura del suo commento ha spiegato che farà il possibile perché ciò accada.