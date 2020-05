La Sirenetta: la protagonista del live-action commenta lo stop delle riprese

L’attrice del live-action della Disney La Sirenetta, Halle Bailey, che interpreta la principessa Ariel, afferma che il remake dello show d’animazione del 1989 “stava prendendo forma”. Il tutto prima che la produzione fosse sospesa a metà marzo a causa del coronavirus. Lo show era a soli nove giorni dal suo inizio delle riprese quando la Disney ha interrotto la produzione a Londra, ritardando anche il lavoro su un altro live-action, Peter Pan & Wendy. Nonostante le riprese siano state posticipate, Bailey non si aspetta che il cambio di programmazione abbia un impatto sul cast stellato del film.

Halle Bailey non vede l’ora di iniziare

Queste le parole della protagonista principale Halle Bailey a Entertainment Tonight durante la chat video con la sorella Chloe. “Voglio dire, il mondo intero è in pausa. Ero a Londra dall’inizio dell’anno e stavo per iniziare le riprese, e ovviamente questa pandemia ha fatto rallentare tutti”. L’attrice si dice comunque carica e pronta: “Sono così eccitata per quando ricominceremo. Mi sento solo onorata ogni giorno, anche solo a pensarci o parlarne, penso tipo ‘Che diamine? Sta succedendo davvero”. La cantante-attrice non teme che il ritardo nelle riprese possa portare a cambiamenti al cast del film. Finora lo show vede Jacob Tremblay nelle vesti di Flounder, Awkwafina come Scuttle, Daveed Diggs come Sebastian. Oltre a Jonah Hauer-King come Prince Eric e Melissa McCarthy come strega del mare Ursula. “Sono esseri umani meravigliosi, dentro e fuori, e tutti sono già come una famiglia”, ha detto Bailey.

Alla domanda sulla possibilità che Chloe X Halle possa fornire la musica originale per il film, unendosi alla musica fornita dal compositore originale della Sirenetta Alan Menken e Lin-Manuel Miranda, la Bailey ha detto: “Dovremo vedere!” Ricordiamo che La Sirenetta (The Little Mermaid) è un film d’animazione prodotto da Walt Disney Feature Animation e diretto da Ron Clements e John Musker. Il tutto si basa sull’omonima fiaba di Hans Christian Andersen.