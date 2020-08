Snyder Cut: rilasciato un nuovo teaser prima del trailer

Warner Bros. ha rilasciato un altro teaser per la versione estesa della Justice League di Zack Snyder, in vista della presentazione ufficiale del trailer domani all’evento Hall of Heroes di DC Fandome. L’esperienza della convention virtuale è il luogo in cui i fan non solo riceveranno il primo trailer ufficiale, ma presumibilmente scopriranno anche con certezza se Snyder Cut sarà rilasciata come singolo lungometraggio su HBO Max o, come alcuni fan hanno sospettato, come miniserie di prestigio. Snyder, Ray Fisher, Ezra Miller e altri dovrebbero partecipare all’evento, che presenterà anche film come Wonder Woman 1984, Black Adam e The Suicide Squad. Il nuovo teaser offre ai fan un conto alla rovescia per l’evento, che si svolgerà domani durante il FanDome.

I fan hanno richiesto la Snyder Cut dal 2017

L’uscita della Justice League di Zack Snyder è il risultato finale di anni di lobbying da parte dei fan più accaniti. Nel novembre del 2017, i fan hanno iniziato a chiedere l’uscita del “Snyder Cut” del film, visto quanto il pubblico fosse deluso da quello originale. I fan inizialmente speravano che questa versione del film potesse essere rilasciata in home video o su una piattaforma di streaming, ma la Warner Bros. ha dichiarato che non c’era interesse da parte loro a condividere quel film incompiuto con i fan. Snyder aveva girato una versione del film completamente diversa da quella che alla fine è arrivata nei cinema, dopo aver lasciato il progetto in seguito alla morte di sua figlia.

La Warner Bros. ha puntato su Joss Whedon, regista dei primi due film di Avengers. La richiesta fatta a Whedon, a quanto pare, era di rendere Justice League meno simile a L’Uomo d’acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice, ma più simile a un film Marvel. Certamente è successo, ma non è piaciuto molto ai fan. Ora l’annuncio della Snyder Cut ha riportato entusiasmo intorno ad un progetto che può rilanciarsi in grande stile.