Michael Keaton: confermato il ritorno in The Flash

Vanity Fair ha confermato che Ben Affleck tornerà nei panni di Batman nel prossimo film The Flash, riprendendo il suo ruolo da Batman v. Superman: Dawn of Justice e Justice League. Ma sulla base del rapporto, Batman di Affleck (che ha fatto una richiesta speciale per il ritorno) non sarà l’unico uomo pipistrello che i fan rivedranno nel film. Il regista di Flash Andy Muschietti ha confermato una convinzione dei fan: anche Michael Keaton tornerà nei panni di Batman, riprendendo il suo ruolo da Batman e Batman Returns di Tim Burton. Muschietti non ha parlato molto del ruolo di Keaton, ma ha definito la sua parte nel film “sostanziale“.

The Flash uscirà nel 2022

La possibilità di un ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman si è palesata per la prima volta a giugno, quando i rapporti indicavano che fosse “in trattative” per riprendere il suo ruolo in The Flash. I fan hanno subito abbracciato l’idea che Keaton tornasse in quelle vesti dopo quasi tre decenni , soprattutto come una sorta di mentore di Barry Allen/The Flash di Ezra Miller. Secondo Muschietti, l’apparizione di Keaton nel film ha in realtà una relazione sorprendente con Affleck. “È la linea di base. Fa parte di quello stato inalterato prima di lanciarci nell’avventura di Barry”, ha spiegato il regista. Il film di Flash uscirà nelle sale a giugno 2022, e tra pochissimi giorni ci attende un panel dedicato alla pellicola in occasione del DC FanDome.

Stando a quanto riportato dall’insider Daniel Ritchman, Warner Bros. voleva includere il Cyborg di Ray Fisher nel film stand-alone di Flash. Ritchman fa però notare come le varie fasi di riscrittura che ha attraversato la pellicola potrebbero infine escludere questa possibilità. Cyborg, il cui vero nome è Victor Stone, sarà uno dei grandi protagonisti della Zack Snyder’s Justice League. La versione del regista, al contrario di quella cinematografica, prevede un ruolo centrale del supereroe. La Snyder Cut verrà resa disponibile su HBO Max nel corso del 2021.