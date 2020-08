I Tony Awards 2020 saranno in digitale

I produttori dei Tony Awards hanno annunciato che la 74a cerimonia annuale per onorare i migliori di Broadway sarà presentata digitalmente, in autunno. La data e la piattaforma saranno annunciate nei prossimi giorni. L’evento era in programma per il 7 giugno alla Radio City Musical Hall di New York con la sua consueta trasmissione in diretta sulla CBS. La chiusura di Broadway a causa del COVID-19 ha reso impossibile dare il via all’evento. I teatri di Broadway hanno chiuso i battenti il ​​12 marzo, con il gruppo commerciale The Broadway League che ha confermato in estate che nulla avrebbe riaperto prima del gennaio 2021.

Charlotte St.Martin ottimista per il futuro

“Sebbene eventi senza precedenti abbiano interrotto la stagione di Broadway 2019-2020, è stato un anno pieno di lavoro straordinario che merita di essere riconosciuto”, hanno affermato Charlotte St.Martin, presidente della Broadway League, e Heather Hitchens, presidente e CEO di American Ala del teatro. “Siamo entusiasti non solo di aver trovato un modo per celebrare adeguatamente gli incredibili risultati dei nostri artisti in questa stagione, ma anche di essere in grado di elevare l’intera comunità teatrale e mostrare al mondo cosa rende la nostra famiglia di Broadway così speciale in questo momento difficile. Lo spettacolo deve continuare, qualunque cosa accada, e così sarà”.

L’Antoinette Perry Award for Excellence in Theatre, comunemente noto come Tony Awards, è un premio annuale che celebra i conseguimenti raggiunti nel Broadway theatre da opere teatrali o musical. I premi sono presentati dall’American Theatre Wing e da The Broadway League e sono riservati a produzioni o spettacoli di Broadway; particolari premi sono assegnati a teatri regionali. Esistono categorie speciali come lo Special Tony Award, il Tony Honors per l’eccellenza nel teatro e l’Isabelle Stevenson Award. Il Tony Award è considerato il più prestigioso premio nell’industria teatrale,