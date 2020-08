Wonder Woman 1984, il nuovo trailer è online

Wonder Woman 1984 ha un nuovo trailer. Il film, il secondo incentrato sull’Amazzone DC Comics, si è mostrato con un nuovo promo in occasione del DC FanDome. Il panel dedicato a questa pellicola ha aperto questo speciale evento online, interamente dedicato alla casa editrice, ai suoi personaggi e alle opere a essi ispirate. Potete vedere il nuovo video direttamente qui di seguito.

The new era of Wonder Woman begins here. #WW84 only in theaters. pic.twitter.com/RhTcHSGDti

— Wonder Woman 1984 (@WonderWomanFilm) August 22, 2020