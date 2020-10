So cosa hai fatto diventa una serie per Amazon

Amazon Prime Video ha annunciato la produzione della serie TV basata sul film cult “pop horror” So cosa hai fatto (I know what you did last summer). Scritta e prodotta da Sara Goodman (Preacher, Gossip Girl), la nuova serie dovrebbe puntare ad una rivisitazione moderna del film originale, del 1997. Oltre a quella del romanzo di Lois Duncan, del 1973, dove, un gruppo di adolescenti è perseguitato da un misterioso assassino in una cittadina ricca di misteri. L’incubo inizia alla vigilia di un’incidente stradale, durante la notte del loro diploma, che vede un uomo perdere la vita.

Albert Cheng illustra il progetto

Albert Cheng, COO e co-responsabile della televisione per Amazon Studios ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole: “I migliori franchise horror hanno sempre un altro spavento in arrivo, e questa serie basata su So cosa hai fatto, scritta da Sara Goodman, è un aggiornamento perfettamente contorto per l’iconico film slasher”. Per poi aggiungere: “Ad ogni modo, i nostri clienti globali di Prime Video ameranno questa versione moderna del film preferito dai fan”.

Shay Hatten, Neal Moritz e Pavun Shetty di Original Film, e James Wan, Rob Hackett e Michael Clear di Atomic Monster produrranno la serie TV di So cosa hai fatto insieme a Sara Goodman. Coinvolta anche la Sony Pictures Television. Jason Clodfelter, co-presidente di Sony Pictures Television Studios ha affermato di avere grande entusiasmo per questa nuova avventura. Il tutto assieme ai propri partner di Amazon Studios, che ha definito incredibili. Jason Clodfelter si è anche detto molto fiducioso sul lavoro di Neal Moritz e Original Films e ha affermato che la scelta di coinvolgere Sara Goodman nel progetto è una garanzia. Il film ha debuttato nei cinema degli Stati Uniti il 17 Ottobre 1997, mentre in Italia è arrivato il 7 Maggio 1998. Ha avuto due sequel, Incubo Finale (1998) e Leggenda Mortale (2006).