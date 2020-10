The Boys 3: ci saranno gli Avengers!

Come se il casting di Jensen Ackles come Soldier Boy non fosse un indizio sufficiente, il creatore e showrunner di The Boys Eric Kripke lo ha reso ufficiale, confermando che la serie porterà in vita la loro versione di The Avengers nella prossima stagione. Lo scrittore/produttore dell’adattamento a fumetti ha pubblicato oggi il frontespizio della premiere della terza stagione sui social media, rivelando che il titolo dell’episodio è “Payback”. Per i lettori della serie di fumetti Garth Ennis e Darick Robertson, questo nome dovrebbe suonare familiare poiché è la squadra del fumetto che è una parodia diretta degli eroi più potenti della Terra. Nelle pagine della serie a fumetti, Soldier Boy di Ackles è l’eventuale leader del gruppo che include anche molti altri riferimenti diretti su altri eroi dei fumetti Marvel.

Gli altri membri di Payback

Gli altri membri di Payback sono Tek-Knight, un personaggio simile a Batman/Iron Man menzionato nella prima stagione. Poi abbiamo Crimson Countess, un analogo di Scarlet Witch che è stato anche preso in giro negli episodi precedenti; Swatto, la versione di The Boys di The Wasp; Mind Droid, versione The Boys di The Vision. Per finire con Eagle the Archer, una parodia di Hawkeye interpretata da Langston Kerman nella seconda stagione. La versione a fumetti di Payback includeva anche nientemeno che Stormfront, il personaggio interpretato nella seconda stagione da Aya Cash. Il suo personaggio non ha mai menzionato la squadra per tutta la seconda stagione, ma considerando la sua storia di cambiamento di identità e luoghi eroici nel corso degli anni è certamente possibile che ad un certo punto sarebbe potuta essere nella squadra.

Eric Kripke parla di Soldier Boy

“Non posso dire molto di Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles, tranne per il fatto che imprecherà molto e farà molte cose sporche”, ha detto Eric Kripke. “Potrebbe esserci o meno un po’ di sesso, ed è in circolazione dalla seconda guerra mondiale quindi è una specie di questo pilastro della Vought e quindi attraverso di lui possiamo vedere la Vought attraverso i decenni”.

Ha continuato: “(Homelander) sarà minacciato (da Soldier Boy). Soldier Boy è abbastanza vicino al potere a Homelander ed era fondamentalmente Homelander prima di Homelander e per un periodo di tempo molto più lungo”. Di conseguenza: “Quindi penso che sia davvero minacciato, non solo per la sua forza, ma quel Soldier Boy è davvero una celebrità enorme in una parte dell’America”. In The Boys 3 ci attende quindi la presenza degli Avengers. Le prime due stagioni di The Boys sono ora in streaming su Amazon Prime video, con la terza stagione programmata per iniziare le riprese nella prima parte del 2021.