Spider-Man 3: le prime immagini arriveranno entro l’anno

Sony Pictures ha promesso ai fan che un primo sguardo a Spider-Man 3 sarà rilasciato entro la fine del 2020. Lo ha annunciato durante la convention annuale di ExpoCine, il più grande evento cinematografico in America Latina. Secondo il blogger Edward Rose del Murphy’s Multiverse, che ha partecipato alla convention, il sequel di Spider-Man 3 è attualmente previsto per l’uscita nel dicembre 2021. Ad annunciarlo è stato il direttore esecutivo del marketing della Sony Pictures Camila Pacheco, dichiarando che il film era già in produzione e che un primo sguardo sarebbe appunto in arrivo a dicembre 2020.

Confermata anche la data di uscita

Che si tratti di un trailer completo o di un teaser, un primo sguardo arriverà in entrambi i casi. Pacheco ha anche confermato che il film manterrà la data di uscita prevista per il 16 dicembre 2021. Inoltre Spider-Man 3 presenterà volti familiari del Marvel Cinematic Universe, come Doctor Strange. Ciò ha indotto i fan a ipotizzare che lo Spider-Verse sarebbe stato introdotto nell’MCU, il che ha creato voci su un’apparizione di Miles Morales, ma tutto questo rimane solo una speculazione. La convention ExpoCine 2020 si è tenuta virtualmente. Negli ultimi 2 giorni, aziende come Walt Disney Studios, Warner Bros., Sony Pictures, Universal e Netflix hanno annunciato le loro imminenti lineup. Il Marvel Cinematic Universe potrebbe essere vicino all’introduzione di Miles Morales nell’inedito Spider-Man 3.

Secondo MCU Cosmic, Sony Pictures e Marvel Studios avrebbero già trovato un attore per interpretare il giovane Spider-Man. Sebbene la voce non indichi precisamente il terzo film con Tom Holland Spider-Man per il debutto di Miles Morales, è l’opzione più probabile in quanto dovrebbe accadere in un film Marvel della Sony. Logicamente parliamo di semplici indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela. Se Miles Morales si unisse ufficialmente a Spider-Man 3, raggiungerebbe nel cast Holland e Zendaya, insieme a Jamie Foxx e Benedict Cumberbatch che riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Electro e Doctor Strange.