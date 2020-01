Star Wars: Adam Driver non tornerà nel franchise

La Skywalker Saga, la più importante al momento per il franchise di Star Wars, è giunta alla propria conclusione con il nono Episodio, uscito pochi giorni fa, ma le avventure in quell’universo proseguiranno. Non si sa ancora quale direzione prenderà la serie, ma non è da escludere ovviamente il ritorno di alcuni personaggi. Sembra però che Kylo Ren non sarà tra questi, almeno nelle intenzioni di Adam Driver, suo interprete in Star Wars.

ATTENZIONE! Nelle prossime righe ci saranno spoiler sulla conclusione di Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Se ancora non l’avete visto, procedete con cautela nella lettura

Star Wars: Adam Driver si dichiara disinteressato a tornare

L’attore, che ha visto una crescita della propria popolarità proprio grazie al ruolo nella nuova trilogia, ha recentemente commentato la possibilità di un suo futuro ritorno alla saga. Interrogato in merito durante un’intervista, Driver ha risposto molto chiaramente:

“Non è assolutamente nei piani. Questa esperienza sarà per sempre uno dei punti più alti della mia carriera, ma ora aspiro ad altre avventure“.

Non solo, ma sembra che voglia prendere davvero le distanze dal personaggio di Kylo Ren, almeno per un po’. Infatti Driver ha proseguito dichiarando:

“Nel 2020 voglio scomparire. Voglio essere dimenticato, così che mi possano offrire altri progetti molto diversi. Cercherò di essere il più discreto possibile durante le vacanze, perché pdio attirare l’attenzione su me stesso. Potrebbe essere sorprendente per un attore, ma mi piace restare in incongnito. Una cosa è certa: eviterò i cinema e in particolare i luoghi dove proiettano uno Star Wars“.

Insomma, sembra che una sua riapparizione nella saga sia decisamente improbabile, almeno per un po’ di tempo. D’altro canto tecnicamente Kylo Ren è morto in Star Wars: L’ascesa di Skywalker, quindi sarebbe anche complesso giustificare il suo ritorno. Certo, tra fantasmi di Forza, flashback e altri meccanismi simili, le possibilità non mancano ma forse è meglio accontentare l’attore per questa volta.