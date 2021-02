Stranger Things 4 sarà la stagione più dark

La star di Stranger Things 4 Finn Wolfhard ha annunciato che la quarta stagione è “la più oscura che ci sia mai stata“. La serie Netflix dalle tinte fantascientifiche e horror ha interrotto la produzione per gran parte del 2020 a causa della pandemia di coronavirus per poi riprendere i lavori a settembre. Ora, ad alimentare ulteriormente l’attesa dei fan è la notizia che, nella nuova stagione, “un nuovo horror sta cominciando a emergere, qualcosa di sepolto da tempo, qualcosa che collega tutto“, come rivelato dai fratelli Duffer.

Anche Dustin Matarazzo parla di stagione spaventosa

Quando è stato annunciato l’inizio della produzione il 14 febbraio 2020, i Duffer hanno confermato il ritorno di Jim Hopper (David Harbour) dopo la sua apparente morte nella terza stagione, rivelando che dovrà affrontare pericoli “sia umani … che altri” nella landa desolata innevata di Kamchatka, Russia. “Ogni stagione diventa più oscura. Davvero, dirò con la terza stagione che ero tipo, questa è la stagione più oscura che ci sarà mai, come i topi che esplodono e tutto il resto. Ma in realtà, la quarta stagione finora, è la stagione più oscura“, ha detto Wolfhard a CBC Listen.

“Ogni anno si amplifica. Ogni anno diventa più divertente, oscuro e triste, e tutto il resto.” ha rivelato Dustin Matarazzo, che in Stranger Things interpreta Dustin. Il giovane attore ha recentemente riassunto la stagione in una sola parola a Us Weekly: “Yikes”. “Penso che la maggior parte probabilmente direbbe che è la [stagione] più spaventosa delle tre precedenti”, ha detto Matarazzo, “che adoro perché è molto divertente da filmare”.

Interpretato da Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo. Oltre a Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer. E Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, la stagione 4 di Stranger Things uscirà su Netflix. Nei mesi scorsi sono stati annunciati nuovi ingressi nel cast.