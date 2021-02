Assandira e Guida Romantica a Posti Perduti sono disponibili in Home Video

Assandira, il nuovo film diretto da Salvatore Mereu e Guida Romantica a Posti Perduti di Giorgia Farina con Clive Owen e Jasmine Trinca sono entrambi disponibili in Home Video grazie a Koch Media e Lucky Red. Ecco tutti i dettagli.

Assandira e Guida Romantica a Posti Perduti sono in DVD

Presentato Fuori Concorso alla 77ᵃ Mostra del Cinema di Venezia, Assandira è disponibile in DVD. Il regista Salvatore Mereu rivela che la pellicola è “un percorso nella conoscenza della natura umana, un tentativo di esplorazione dei sentimenti più reconditi, silenti, e che se anche tenuti a bada finiscono però per muovere le cose e gli uomini”:

Zuppo d’acqua fin dentro alle ossa, Costantino si avvita sul pagliaio come un vecchio legno restituito alla terra dal mare in burrasca. La pioggia torrenziale ha appena finito di spegnere il fuoco che si è mangiato in una notte sola l’agriturismo in mezzo al bosco, Assandira.

La pioggia però non ha spento il dolore, il rimorso bruciante per il figlio che è morto in mezzo alle fiamme e che non è riuscito a salvare. All’alba, i primi ad arrivare sono i carabinieri e il giovane magistrato: Costantino prova a raccontare loro cosa è successo in quell’ultima notte, a spiegare come tutto è cominciato.

Anche Guida Romantica a Posti Perduti è disponibile in DVD. Il lungometraggio è stato presentato come evento speciale alle Giornate degli Autori di Venezia77. La regista Giorgia Farina ha rivelato che il suo film è “un viaggio a ritroso che credo sia indispensabile se ci si vuole concedere una nuova possibilità per accettarci e per iniziare a scrivere la nostra guida personale.“

Benno ha superato i cinquanta, è inglese e beve come un dannato, Allegra ha vent’anni di meno, è una blogger di viaggi con molta fantasia. Entrambi vivono intrappolati in una quotidianità bugiarda ma non hanno alcuna intenzione di stravolgerla, o almeno credono.

Vicini di casa senza essersi mai conosciuti, fino al giorno in cui lui sbaglia pianerottolo e tutto cambia. Il caso porta la strana coppia in una fuga verso posti perduti o dimenticati. I due, però, si riscoprono l’una grazie all’altro e finalmente vengono a patti col proprio passato.

