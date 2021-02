I Gremlins tornano nella nuova pubblicità della Mountain Dew

Sentivate la mancanza dei Gremlins? Ci ha pensato Mountain Dew ad accontentarvi! Gizmo e Billy Peltzer (Zach Galligan) sono infatti nuovamente insieme in uno spot dedicato alle bibite del famoso marchio. Questo ha inizio con Gizmo incuriosito della soda di Billy. “Vuoi provare un po’ del mio Mountain Dew Zero Sugar?” gli chiede allora Billy, prendendo la bottiglia e leggendo: “Buono come l’originale senza zucchero”. Porge così la bibita all’amico, dicendo ingenuamente: “Stai attento”. Lui però inizia a bere e si bagna, così, come accade nei film, si moltiplica. Sua figlia entra allora in soggiorno, osserva quello che è appena successo con un gremlin sulla spalla e, infine, alza gli occhi al cielo.

Le parole di Zach Galligan

Zach Galligan ha parlato con Entertainment Weekly della simpatica esperienza. “Queste marionette erano buone quanto l’originale, se non migliori, il che è divertente perché è lo slogan di Moutain Dew Zero Sugar: ‘Buono come l’originale'”, ha detto Galligan. “Se la Warner Bros. avesse deciso di fare Gremlins 3, la mia sensazione era che questa volta sarebbe stato esponenzialmente più facile di quanto non fosse la prima volta”. Spiega anche il perchè: “Ora, se hai un ottimo ciak con un filo o un cavo, lo tiri fuori in CGI. Quindi, la mia ipotesi è che sarebbe da cinque a dieci volte più facile da fare rispetto all’83”.

In una recente intervista con Collider, Chris Columbus ha fornito ai fan un aggiornamento sulla realizzazione di Gremlins 3. Queste le sue parole: “Mi piacerebbe farlo. Ho scritto una sceneggiatura, quindi c’è una sceneggiatura esistente”. Ma: “Stiamo risolvendo alcuni problemi relativi ai diritti in questo momento, quindi stiamo solo cercando di capire quando sarebbe il momento migliore per fare quel film”.