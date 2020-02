Stranger Things: Erica sarà un personaggio ricorrente nella nuova stagione

Il personaggio di Erica in Stranger Things sarà un volto regolare nella quarta stagione. La sorellina di Lucas, interpretata da Priah Ferguson, avrà quindi molto più spazio nei prossimi episodi della saga di Hawkins. Scritta e diretta dai fratelli Duffer. Stranger Things 4 non ha ancora una data d’uscita ufficiale ma un primo teaser ha già svelato qualcosa di importante. Parliamo della sorte di Hopper, detenuto in una prigione russa. Proprio i Russi proveranno a riaprire un varco con il Sottosopra attraverso la porta richiusa da Hopper e dai ragazzi nella seconda stagione.

Priah Ferguson e la Hawke sono state molto apprezzate

Ritornando ad Erica, la promozione dell’attrice a volto regolare di Stranger Things 4 arriva dopo il grande successo ottenuto con la sua interpretazione. Per lei sono pervenute anche numerose richieste sui social da parte del pubblico per ritrovarla in video. Sia la Ferguson che la Hawke sono state tra le new entry più gradite della stagione passata.

Stranger Things è una serie televisiva statunitense di fantascienza ideata da Matt e Ross Duffer e prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment per la piattaforma di streaming Netflix. La serie è ambientata negli anni Ottanta nella città fittizia di Hawkins, nell’Indiana, e in parte nel mondo del “Sottosopra”. Incentrata sulla misteriosa sparizione di un bambino e sulla comparsa di una bambina dai capelli rasati dotata di poteri psichici fuggita da un laboratorio segreto, l’Hawkins National Laboratory.

Quasi tutti gli eventi che accadono nel corso della vicenda sono strettamente connessi al Sottosopra, un’oscura dimensione parallela al nostro mondo, popolata da creature mostruose. La prima stagione è stata pubblicata su Netflix il 15 luglio 2016, la seconda il 27 ottobre 2017 e la terza il 4 luglio 2019. Il 30 settembre 2019 viene annunciata ufficialmente la quarta stagione, prevista per il 2020.