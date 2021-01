Giochi Uniti è al lavoro a quattro nuove espansioni di Tainted Grail, il gioco da tavolo cooperativo che vi porta ad Avalon. Dopo il grande successo del titolo base, l’azienda sta traducendo le espansioni e localizzando la app del gioco in italiano, per far sì che possiate godervi al massimo l’avventura. Inoltre sta ultimando una ristampa del gioco base.

Tainted Grail, quattro espansioni in arrivo

Giochi Uniti sta ultimando quattro diversi set, che espandono ulteriormente la storia e portano nuovi prodotti con disegni e dettagli creativi, che aiutano a immergersi ancora di più in questo mondo. Tutte le espansioni di Tainted Grail sono previste per il primo semestre del 2021: quindi iniziate a fare posto sul tavolo per giocare.

Quali sono le espansioni di Tainted Grail?

Echoes of the Past. Questo set è da usare durante la partita del gioco base. Aggiunge una scheda “obiettivi ricordo” a ogni personaggio, che sbloccano abilità e caratteristiche. Possono influenzare sia in positivo che in negativo il gioco. Raggiunti tutti gli obiettivi si sblocca un missione secondaria con una ricompensa leggendaria.

The Read Death. Un'espansione giocabile dopo una qualsiasi delle tre campagne principali, include otto capitoli nuovi per porta l'eroe oltre la nebbia che separa Avolon da questo mondo.

The Last Knight. Intera campagna da 15 capitoli, dura quanto il gioco base. Ambientata 400 anni dopo le festa del vostro eroe nella trama principale, porta a riscoprire la speranza in una Avalon desolata.

Ages of Legends. La terza campagna da 15 capitoli vi porta nel passato di Avalon, all'epoca in cui i primi uomini posero piede qui insieme a Re Artù. Unitevi al re leggendario per affrontare l'Impero dei Predecessori al massimo del proprio potere.

