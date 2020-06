Taron e la pentola magica tra i prossimi live-action Disney?...

Un nuovo rapporto suggerisce che la Disney sta tornando a Prydain con un progetto live-action di Taron e la pentola magica. L’indiscrezione proviene da Daniel Richtman, che non però non ha aggiunto ulteriori informazioni relative all’adattamento. Non è chiaro se sarà uno show televisivo o un film, se debutterà al cinema o su Disney+. Inoltre non sono stati annunciati dettagli sul casting o date.

Rilasciato nel 1985 e diretto da Ted Berman e Richard Rich, Taron e la pentola magica si svolge nella terra immaginaria di Prydain nel Medioevo. Lo show segue le vicende di Taran, un giovane guardiano di maiali, la principessa Eilonwy, il bardo Fflewddur Fflam e la creatura selvaggia Gurgi. Il loro obiettivo è distruggere un antico calderone magico prima che il re Cornelius lo utilizzi per conquistare il mondo.

Il film d’animazione fu un flop

Il film d’animazione si basa vagamente sui primi due libri di Le Cronache di Prydain di Lloyd Alexander, basato sulla mitologia gallese. La serie di cinque libri fu pubblicata tra il 1964 e il 1968 e vinse il Newberry Honor del 1966 e la Newbery Medal del 1969. Taron e la pentola magica è stato il Classico Disney ad avere avuto minor successo di critica e pubblico. Le motivazioni vanno ricercate sia nel periodo di pubblicazione, non molto facile per la casa di produzione, sia per il suo stile decisamente controcorrente e per alcuni, troppo marcatamente horror per essere un film d’animazione per bambini.

Nonostante ciò, negli anni seguenti il film ha ottenuto fan di ultima generazione ed è stato fonte d’ispirazione per molti registi, tra cui lo stesso Tim Burton, che vi aveva lavorato come art director. Le sue scarse prestazioni hanno spinto la Disney a interrompere la sua uscita di home video fino al 1998. Rispetto all’edizione italiana dei libri molti nomi sono stati italianizzati, mentre nella versione in lingua inglese vengono usati i nomi originali.