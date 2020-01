Tenet: rivelato l’eccezionale budget del film

Il portale Variety ha confermato che l’atteso Tenet di Christopher Nolan è stato realizzato con un budget davvero importante. Con 205 milioni di dollari lo spy thriller, che vede protagonisti John David Washington e Robert Pattinson, si è piazzato al secondo posto dopo Il cavaliere oscuro – Il ritorno (250 milioni).

Tenet, budget eccezionale e grandi pretese per il film

Il portale precisa come: “Tenet conta su un enorme budget da 205 milioni, perciò come blockbuster avrà bisogno di un grande successo commerciale per generare un profitto”. Per poi ricordare che “A parte le vaghe informazioni sulla trama, che promette un’epopea di spionaggio internazionale, la premessa del film è fondamentalmente ancora un mistero”. Ricordiamo che l’ultimo film del regista inglese, Dunkirk, ha avuto un budget compreso fra i 100 e i 150 milioni di dollari e un incasso worldwide di 526,9 milioni di dollari.

Un investimento elevato quello su Tenet che ha portato Nolan a definirlo uno di progetti più ambiziosi mai sviluppati. Nel cast della pellicola, scritta e diretta da Nolan, oltre a Washington e Pattinson vi saranno Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson. E ancora Michael Caine, Kenneth Branaghm, Clémence Poésy, Himesh Patel e Dimple Kapadia. Alla fotografia vi sarà Hoyte van Hoytema, mentre Ludwig Göransson si occuperà delle musiche. L’uscita è prevista per il 17 luglio 2020.

Le riprese del film sono iniziate nel maggio 2019 e si sono svolte principalmente, oltre che negli Stati Uniti. Ma anche in paesi come Regno Unito, Danimarca, Estonia, Italia, India e Norvegia. Il primo teaser trailer del film è stato pubblicato nell’agosto del 2019 e il 19 dicembre dello stesso anno è stato distribuito in rete il trailer esteso. Il suo regista, Christopher Edward Nolan, è stato annoverato fra i cineasti più influenti e acclamati del XXI secolo, nonché uno dei registi con maggiori incassi nella storia del cinema con 4,754 miliardi di dollari.