The Batman, riprese solo in studio? Si riparte a settembre...

Arrivano nuove indiscrezioni sull’attesissimo The Batman di Matt Reeves. Il film è stato fermo per mesi a causa del coronavirus, e ora sembra che la produzione si prepari a riprendere verso settembre. Le nuove indiscrezioni però svelano che The Batman non sarà girato in location a Londra ma sul set di nuova costruzione. La notizia arriva da Kris Tapley, l’host del podcast The Call Sheet di Netflix, che ha condiviso l’aggiornamento via Twitter. Dopo lo stop delle riprese a causa del coronavirus, The Batman è stato programmato per essere rilasciato nell’ottobre 2021.

Hearing THE BATMAN picks back up in September. All locations scrapped. Building everything in studio now. — Kris Tapley (@kristapley) July 13, 2020

In cantiere una serie su The Batman

L’emittente americana HBO, sull’onda dell’uscita del film The Batman, è pronta a produrre una serie TV ambientata nella Gotham City di Matt Reeves. Il regista ha accolto l’invito a collaborare al progetto, destinato alla piattaforma streaming HBO Max. Il giornalista Justin Kroll di Variety ha spiegato che dovrebbe trattarsi di una serie prequel. La storia dovrebbe avere un taglio poliziesco ed essere incentrata sul distretto di polizia di Gotham City. Dai vertici di HBO hanno assicurato che non ci sarà alcuna sovrapposizione con Gotham e che verrà sfruttato un lavoro di sceneggiatura del tutto originale.

Matt Reeves ha spiegato: “Questa è un’opportunità straordinaria, non solo per espandere la visione del mondo che sto creando nel film, ma per esplorarlo nel tipo di profondità e dettaglio che solo un formato più espanso può permettersi”. Per poi aggiungere: “Arrivare a lavorare con un talento incredibile come Terence Winter, che ha scritto in maniera così penetrante, potente riguardo l’universo della criminalità e della corruzione, è un sogno assoluto”.

Riguardo la serie è arrivato anche il comunicato ufficiale della Warner Bros, che produrrà gli episodi in collaborazione con HBO e DC Enterntainment. Questo il contenuto: “La rivoluzionaria serie televisiva offre un’opportunità senza precedenti per estendere il mondo stabilito nel film ed esplorare ulteriormente la miriade di personaggi avvincenti e complessi di Gotham”.