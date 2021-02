Disney ha annunciato un sequel per The Nightmare Before Christmas: sarà un romanzo incentrato su Sally.

The Nightmare Before Christmas avrà un 2° capitolo. Il sequel uscirà sotto forma di romanzo e avrà come protagonista principale Sally. Ritroveremo dunque tutti i vecchi personaggi del celebre film d’animazione, ma ci saranno anche delle new entry.

The Nightmare Before Christmas 2

La Disney ha annunciato il sequel di The Nightmare Before Christmas: questa volta non sarà un film d’animazione, bensì un romanzo. Il celebre capolavoro del 1993 realizzato in stop-motion avrà dunque un seguito ma l’amato re delle zucche, Jack Skeletron, non sarà il personaggio principale. Il romanzo infatti avrà come protagonista Sally: la storia sarà narrata interamente dal suo punto di vista.

Shea Ernshaw, che si occuperà di scrivere la storia, ha dichiarato: “Questo nuovo libro, scritto dal punto di vista di Sally, si svolge poco dopo la fine del film. È la storia d’amore ancora da raccontare di Sally e Jack. Ma è anche una storia di formazione del personaggio di Sally, la vedremo gestire il suo nuovo titolo reale di Regina delle Zucche della Città di Halloween.” Il romanzo poi introdurrà nuovi personaggi e nuovi luoghi. “Darà ai fan una seconda dose di Sally, Jack e tutti i residenti, ormai familiari, della Città di Halloween, introducendo un nuovo cast di personaggi strani e cupi, che spero i lettori ameranno.” ha detto la Ernshaw.

Il nuovo capitolo dunque avrà inizio poco tempo dopo il primo bacio tra Sally e Jack, con i due felicemente sposati. La quiete però avrà vita breve nella Città di Halloween. Sally infatti, accidentalmente, rimetterà in circolazione un misterioso cattivo. Sarà quindi costretta a intraprendere una ricerca attraverso gli altri mondi per cercare di fermarlo. Il primo capitolo di The Nightmare Before Christmas è stato diretto da Henry Selick e scritto e prodotto da Tim Burton.

Pare che Disney stia parlando di un sequel dal lontano 2001, considerando sia l’animazione in stop-motion che quella in CGI. Tuttavia, Burton e Selick si sono fortemente opposti ad entrambe le opzioni del sequel. La speranza dei due era quella di mantenere la purezza del film originale. La Disney però ha trovato una soluzione ed ora non ci resta che aspettare l’uscita del romanzo della Ernshaw. prevista per luglio 2022 (come riportato da Gizmodo).