The Promised Neverland 2 debutterà a ottobre

La settimana scorsa è stato annunciato che The Promised Neverland 2, seconda stagione del celebre anime, debutterà nell’ottobre del 2020. In Giappone, il nuovo capitolo della serie animata entrerà a fare parte della programmazione di Noitamina, di Fuji TV. Per l’occasione, la prima stagione sarà trasmessa interamente un’altra volta a partire dal luglio dell’anno prossimo.

The Promised Neverland: l’anime

La serie televisiva animata The Promised Neverland, prodotta dallo studio d’animazione giapponese CloverWorks e diretta da Mamoru Kanbe, conta attualmente una sola stagione, composta da dodici episodi da circa venticinque minuti l’uno. In Giapponese è andata in onda su Fuji TV; in Italia, è invece disponibile all’interno del catalogo di Amazon Prime Video. È stata accolta piuttosto bene sia dalla critica che dal pubblico, tant’è che per noi è uno dei cinque migliori anime del 2019. Non ci resta che aspettare la seconda stagione e scoprire se sarà all’altezza della precedente.

Il manga The Promised Neverland, scritto da Kaiu Shirai e illustrato da Posuka Demizu, ha debuttato tra le pagine del magazine Weekly Shonen Jump nell’agosto del 2016. In Italia, è pubblicato all’interno dell’imprint J-POP di Edizioni BD, a partire dallo scorso anno. Attualmente, sono stati pubblicati soltanto dodici volumi in edizione tascabile. Il prezzo di ognuno è di 5,90 euro.

2020: il futuro film live action

Ricordiamo che il 2020 sarà anche l’anno dell’omonimo live action diretto dal regista di Jin, Jin 2 e Rookies, Yūichirō Hirakawa, classe 1972. Gli attori Minami Hamabe (Let Me Eat Your Pancreas, My Teacher, My Love, Kakegurui – Compulsive Gambler), Rihito Itagaki (Kamen Rider Zi-O) e Jyo Kairi (Un affare di famiglia, Good Doctor) impersoneranno rispettivamente i tre coraggiosi protagonisti di The Promised Neverland: Emma, Norman e Ray. Lo sceneggiatore Noriko Gotou (In His Chart, Erased, The Homeless Student) si occuperà invece dello script. L’uscita di questo live action è prevista per il prossimo dicembre.