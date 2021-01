The Snoopy Show: ecco il trailer della serie in arrivo su Apple TV+

Una nuova serie di Peanuts arriverà presto su Apple TV+. La piattaforma di streaming di Apple si è trasformata in una casa per popolari progetti TV originali, come The Morning Show e Ted Lasso. Lo streamer spera di continuare quella serie di successi con una nuova avventura nel mondo dei personaggi di Charles Schulz Peanuts. La nuova serie si chiama The Snoopy Show e sarà presentata in anteprima su Apple TV + a febbraio. A meno di due settimane dalla premiere, Apple ha rilasciato un trailer. Ovviamente molti dei personaggi dei Peanuts appariranno nella serie, ma Snoopy e Woodstock saranno i veri protagonisti di questa avventura.

La sinossi di The Snoopy Show

Ecco come Apple TV descrive la nuova serie: “The Snoopy Show” è una nuova serie animata per i bambini e le famiglie che ha per protagonisti l’amato bracchetto e il suo migliore amico pennuto Woodstock mentre affrontano nuove avventure”. Nello show: “Snoopy può sembrare solo un cucciolo che balla felice, ama gli ossi e si siede sulla cuccia, ma è molto più di questo. Lui è Joe Cool: il ragazzo più alla moda della scuola”. “È il re dei surfisti e il famoso Masked Marvel. È l’asso volante della prima guerra mondiale che combatte contro il barone rosso”. Nuove avventure in arrivo: “Tutte le sue audaci e amate personalità sono in piena mostra in questa nuovissima commedia animata”.

The Snoopy Show sarà il terzo titolo incentrato sui Peanuts a debuttare su Apple TV +. Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10 ha vinto un Daytime Emmy per Apple, mentre Snoopy in Space si è guadagnato una nomination nello stesso spettacolo di premi. Apple TV + è anche la sede della prossima serie di reboot di Fraggle Rock.