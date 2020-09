James Gunn si complimenta con Idris Elba per The Suicide Squad

C’è molta attesa tra gli appassionati di cinecomics per The Suicide Squad. Il film, sequel del film del 2016 di David Ayer, punta a rilanciare l’immagine della Task Force X e per farlo la produzione si è affidata all’istrionico James Gunn. Il regista, che nel suo curriculum vanta Guardiani della Galassia, ha creato un cast molto ampio e variegato e non ha fatto mistero di aver apprezzato molto il lavoro con loro. In particolare ha recentemente voluto complimentarsi con Idris Elba per il suo contributo a The Suicide Squad in occasione del suo compleanno.

L’aspettativa per Idris Elba in The Suicide Squad sale tra i fan

Gunn ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post dedicato proprio all’attore. Nell’immagine si vede la call di registrazione del panel del DC FanDome dedicato a The Suicide Squad, con un riquadro a evidenziare proprio Idris Elba (colto in un’espressione particolarmente buffa peraltro). Nella didascalia del post, il regista spende ottime parole, specificando come il ruolo fosse nato proprio con questo attore in mente:

“È raro che scriva ruoli per attori che non ho mai incontrato, ma è esattamente ciò che ho fatto per Idris Elba in The Suicide Squad e non potrei essere più felice di averlo fatto. Hai superato ogni mia aspettativa, sia come attore che come essere umano. Non vedo l’ora che la gente possa vederti nei panni di Bloodsport. Tanti auguri, amico mio!“.

Il nome del personaggio interpretato da Elba è stato peraltro al centro di moltissime speculazioni. Inizialmente infatti si pensava che dovesse sostituire Will Smith nei panni di Deadshot, ipotesi poi smentita. Solo durante il DC FanDome è arrivata la conferma che si trattasse di Bloodsport.

Vi ricordiamo che The Suicide Squad – Missione suicida arriverà nelle sale americane il prossimo 6 agosto. E voi, siete curiosi di vederlo? Cosa vi aspettate dal personaggio di Elba?