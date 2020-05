Timothy Olyphant indosserà l’armatura di Boba Fett?

The Mandalorian 2 vedrà tra i suoi interpreti l’attore Timothy Olyphant e tante sono le indiscrezioni relative al suo personaggio. Olyphant dovrebbe vestire i panni di Cobb Vanth e verrà mostrato mentre indossa l’armatura di Boba Fett. Il personaggio ha fatto il suo debutto nel romanzo di Star Wars intitolato Aftermath, scritto da Chuck Wendin. Nei libri, Cobb indossa una serie di armature mandaloriane prese da Jawas. precisamente dal relitto della chiatta a vela di Jabba the Hutt. Vanth nel romanzo si occupa della sicurezza di Freetown, un insediamento su Tatooine. Esattamente in quel momento Boba Fett è stato gettato nella fossa Sarlacc, ed era l’unico che indossava un’armatura mandaloriana.

Confermata la presenza di Katee Sackoff nei panni di Bo-Katan

Gli sceneggiatori non hanno svelato o comunque confermato i dettagli riguardanti la versione televisiva del personaggio. Nel cast dello show con protagonista Pedro Pascal, prodotto per Disney+, ci sono anche Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog. Oltre a Nick Nolte, Emily Swallow, Taika Waititi, Giancarlo Esposito e Omid Abtahi. Confermata anche la presenza di Katee Sackhoff che sarà nuovamente Bo-Katan.

Bo-Katan ha avuto un ruolo cruciale in entrambe le serie animate di Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebels. Questi alcuni dettagli sul personaggio interpretato da Katee Sackhoff: “era un guerriero mandaloriano, un tenente nel gruppo radicale Death Watch, secondo in comando del leader del gruppo, Pre Vizsla”. Un episodio cambia le cambierà la vita: “Quando Maul prese possesso della spada oscura, giustiziò Vizla e prese il trono di Mandalore, Bo-Katan si rifiutò di accettare l’estraneo come suo nuovo leader. Fu determinante nel reclutare i Jedi e la Repubblica per assediare Mandalore e cacciare Maul. Più tardi in Star Wars Rebels, Sabine Wren ha scelto di passare la famigerata arma a Bo-Katan, credendo di poter unire i clan mandaloriani”.