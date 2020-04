Tom Hardy è il noto gangster nel primo trailer di Capone

Il regista Josh Trank ha diffuso sul suo profilo Twitter il trailer di Capone, film in cui Tom Hardy veste i panni del noto gangster Al Capone. Le brevi sequenze mostrano un Hardy invecchiato che spara con una mitragliatrice urlando: “Abbiamo promesso che un giorno avremmo fatto il colpo grosso!”.

Eccolo:

TRAILER. Tom Hardy. Capone. Coming MAY 12. (Different title. My cut. 🤩) pic.twitter.com/2PLdrcFxY6 — Josh Trank (@joshuatrank) April 15, 2020

Ma di cosa parla il film? La breve sinossi svela: “Il 47enne Al Capone, dopo 10 anni di prigione, inizia a soffrire di demenza e viene perseguitato dal suo passato violento”. Del cast fanno parte anche Linda Cardellini, Matt Dillon, Kyle MacLachlan e Kathrine Narducci. Il film sarà disponibile dal 12 maggio a noleggio per 48 ore sulle piattaforme digitali e si concentrerà sull’ultima fase del noto criminale, quella che anticipò la sua morte nel 1947, a soli 48 anni.

Josh Trank nel 2011 ha diretto il suo primo lungometraggio, Chronicle. Con l’uscita di Chronicle Trank è diventato uno dei più giovani registi ad avere un film al primo posto del box-office americano al pari di registi del calibro di Steven Spielberg (28 anni con Lo squalo) e James Cameron (30 anni con Terminator).

Tom Hardy ha interpretato Eddie Brock in Venom

Tornando all’attore protagonista, ricordiamo che Tom Hardy ha debuttato sul grande schermo nel 2001 nel war movie di Ridley Scott, Black Hawk Down. Altri film da lui interpretati includono il film di fantascienza Star Trek – La nemesi del 2002, i film RocknRolla e Bronson del 2008. Nel 2015 è nel thriller biografico Revenant – Redivivo, per il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar al miglior attore non protagonista. È apparso inoltre in tre film di Christopher Nolan: il thriller Inception del 2010, il film supereroistico Il cavaliere oscuro – Il ritorno del 2012 e il film bellico Dunkirk del 2017. Nel 2018 ha interpretato Eddie Brock/Venom nell’omonimo film, Venom.