Il film di Tom & Jerry arriva in Italia in streaming

Le avventure di Tom & Jerry arriva in esclusiva digitale in streaming anche in Italia dal 18 marzo 2021. Potete trovare il nuovo film di Tim Story su tutte le principali piattaforme di acquisto e noleggio premium per guardare il film in streaming da casa vostra.

Il film di Tom & Jerry arriva in streaming

Il “matrimonio del secolo” si tiene a New York, per questo il topolino Jerry deve trasferirsi nella Grande Mela. Ma quando il wedding planner vede il roditore vuole liberarsene al volo. Assume quindi Tom per togliere di mezzo l’ospite indesiderato. Nell’hotel in cui si tiene la festa diventa quindi il campo di battaglia fra i due storici avversari creati da Hanna & Barbera. Ma qualcosa di perfido sta tramando alle loro spalle: presto la trama si infittisce.

Due personaggi iconici e un cast stellare

Il nuovo film Warner Bros. ha come protagonisti i due storici personaggi dei cartoni animati. Ma è stato realizzato da Tim Story in tecnica mista, alternando i cartoni animati ad attori in carne e ossa. Fanno quindi parte del cast: Chloë Grace Moretz (“Cattivi Vicini 2”, “La Famiglia Addams”), Michael Peña (“Cesar Chavez”, “American Hustle”, “Ant-Man”), Colin Jost (“Single ma non troppo”, “Saturday Night Live”), Rob Delaney (“Deadpool 2”, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”), Pallavi Sharda (“Lion”), Jordan Bolger (“Peaky Blinders”), Patsy Ferran (“Darkest Hour”), Nicky Jam (“Nicky Jam: El Ganador”), Bobby Cannavale (“The Irishman”, “Ant-Man and the Wasp”), Lil Rel Howery (“Judas and the Black Messiah”, “Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre”), e Ken Jeong (“Crazy & Rich”, “Una Notte da Leoni”, “Transformers 3”). Inoltre, solo per l’Italia c’è un cameo per Paolo Bonolis e la partecipazione vocale di Luca Laurentis.

Il film arriva su tutte le principali piattaforme di noleggio e acquisto di film digitali. Se non siete molto esperti, date un’occhiata a questo articolo in cui spieghiamo i 30 siti italiani per vedere film e serie TV in streaming. Trovate altre informazioni sul sito di Warner Bros.