Tom and Jerry: i commenti sul live-action da Michael Peña

Arriverà a fine anno Tom and Jerry, adattamento live-action delle avventure di una delle coppie comiche più famose della storia dell’animazione. A fare compagnia al gatto e al topo, ci saranno Michael Peña e Chloë Grace Moretz, nei panni di rispettivamente di Terrance e Kayla. Il primo, in una recente intervista per THR incentrata sui suoi prossimi progetti ha parlato proprio di questo film, raccontando qualcosa dell’atmosfera dietro le quinte.

Michael Peña a ruota libera sul live-action di Tom and Jerry

L’attore, nelle sale proprio in questi giorni con Fantasy Island, ha raccontato che il rapporto con il regista e la sua co-star è davvero eccezionale. La chimica nel team è ottima e le riprese sono davvero divertenti. Un ottimo segnale insomma, per il risultato finale, soprattutto per un family movie come dovrebbe essere Tom and Jerry. Ecco cos’ha dichiarato Michael Peña:

“A volte, arrivi a girare questi film e gli attori stanno ancora cercando di trovare la chiave. Non so se non si siano preparati o che altro, ma succede abbastanza spesso. Ma Chloë Grace Moretz era assolutamente nella parte. Conosceva benissimo la sceneggiatura ed era semplicemente fantastico interagire con lei.

E Tim Story [regista della pellicola] è semplicemente una bestia. Ci sono alcuni registi che sono ottimi per l’indie o per i film drammatici, ma lui è quello dei grandi film. È nato per fare grandi film. Non sembrava neanche di lavorare quando eravamo sul set con lui. Vuole solo divertimento e il divertimento è proprio quello che gli abbiamo dato.

Vuoi sempre fare un’ottima performance per il tuo regista, perché è lui il tuo primo pubblico ed era facile recitare davanti a lui. C’è stata una certa libertà di fare ciò che vogliamo, soprattutto per un family movie di questo tipo“.

Il live-action di Tom and Jerry arriverà nelle sale americane il prossimo 23 dicembre.