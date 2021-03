Toni Servillo sarà Casanova per Gabriele Salvatores

L’attore italiano Toni Servillo reciterà in “Il ritorno di Casanova”. Si tratta di un dramma su ciò che accade a un grande amante quando invecchia, diretto dal premio Oscar Gabriele Salvatores (“Mediterraneo” ). Liberamente basato sul romanzo dell’autore austriaco Arthur Schnitzler “Casanova’s Homecoming”, in cui il libertino veneziano ha difficoltà a lottare con il fatto che ha più di 60 anni. “Ritorno di Casanova”, che si traduce come “Il ritorno di Casanova”, è co-scritto di Salvatores con lo sceneggiatore de “La grande bellezza” Umberto Contarello e Sara Mosetti. Prendendo spunto dall’uso di narrazioni parallele di Schnitzler – il romanzo di Schnitzler “Dream Story” è stata la base per il non lineare “Eyes Wide Shut” di Stanley Kubrick – Salvatores sta tessendo la sua nuova interpretazione del mito di Casanova usando quella tecnica.

Il ritorno di Casanova, la trama

Nel primo filone della storia, Casanova è ospitato da un amico nella campagna veneta “dove uno degli ospiti è una proto-femminista di nome Marcolina”, ha rivelato Salvatores a Variety. Ha una relazione con un giovane soldato di nome Lorenzo. A causa di un debito di gioco finisce a letto con Casanova e provoca un duello tra i due. L’altro filone coinvolge un importante regista italiano, anche lui over 60, interpretato da Servillo. Nasce un amore con una giovanissima donna “che non ha nulla a che fare con il mondo del cinema” e che rimane incinta, ha rivelato Salvatores.

Le riprese di “Casanova’s Return”, che ha un budget di 7 milioni di euro (8,4 milioni di dollari), inizieranno a Venezia a settembre. Il film è coprodotto da Marco Cohen, Fabrizio Donvito, Benedetto Habib e Daniel Campos Pavoncelli. Il tutto attraverso la Indiana Production, con RAI Cinema e il supporto della regione Veneto. “Salvatores è un maestro nel rappresentare generazioni diverse che affrontano transizioni cruciali nelle loro esistenze e identità”, ha affermato Paolo Del Brocco, direttore di RAI Cinema. “Siamo lieti di continuare a sostenere uno degli autori italiani più amati”.