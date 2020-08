Top 5: Giochi da tavolo Deck Building

Il Deck Building è un tipo di gioco in cui il centro è migliorare il proprio mazzo di carte per renderlo più performante e potente

Il Deck Building è una tipologia di gioco da tavolo e di videogioco. In un Deck Building ogni giocatore inizia la partita con lo stesso gruppo di carte. Durante i turni si possono acquisire o acquistare dalla “banca” delle nuove carte per migliorare il proprio mazzo con nuove abilità. Inoltre è possibile scartare o vendere le carte diventate troppo deboli con il miglioramento del mazzo. Per vincere diventa importante creare un mazzo performante, cioè snello ed ottimizzato, che permetta di pescare di volta in volta le carte che vi servono. Proprio l’abilità nel creare il mazzo più performante degli altri è alla base dello svolgimento di questi giochi.

Dominion: il padre dei Deck Building

Non si può citare questo genere di giochi da tavolo senza nominare Dominion. Si tratta di un gioco del 2008 ideato da Donald Vaccarino e pubblicato dalla casa americana Rio Grande Games. Finora ha vinto molti premi in tutto il mondo, in particolare il noto Spiel des Jahres nel 2009. Ad ogni turno i giocatori pescano dal proprio mazzo 5 carte e possono comprare 1 carta da un pool comune per migliorare il mazzo. Tra le carte acquistabili ci sono anche quelle da 1, 3 o 6 Punti Vittoria. Alla fine sono le uniche che contano per determinare chi è il vincitore, ma durante la partita sono “pescate morte”. Non hanno infatti nessuna azione o bonus, sono carte che non servono a nulla fino a fine partita. L’obiettivo del gioco è creare un mazzo che giri bene e sia veloce e performante, senza però dimenticare i Punti Vittoria. Senza dubbio da provare!

Star Realms: gioco Deck Building per 2 giocatori

Star Realms è un gioco del 2014 realizzato da Robert Dougherty e Darwin Kastle, due vecchie glorie della scena professionale di Magic the Gathering -e si vede! Edito dalla White Wizard Games e tradotto in italiano dalla Devir. Si tratta di una competizione per lo sviluppo nello spazio. Si possono comprare nuove Basi e nuove Astronavi. Queste verranno usate per aumentare gli scambi e migliorare i combattimenti. Il primo che azzera i punti dell’avversario con il combattimento vince. Il gioco base è per 2 giocatori, ma sommando varie espansioni è possibile portarlo fino a 6 giocatori. Si tratta di un’esperienza essenziale, ma profondissima: generare risorse, accumulare “vantaggio carte” utilizzando le basi (che, restando in gioco, contano a tutti gli effetti come carte extra nei turni successivi) o dedicarsi all’aggressione? Ci sono tantissime strategie molto efficaci: consigliatissimo!

Mage Knight

Andiamo nel 2011, quando Vlaada Chvátil ha creato la prima versione di Mage Knight. Edito da WizKids, nel 2018 è stato rieditato in una versione chiamata “Ultimate Edition”, che contiene il gioco base e le 3 espansioni, nuove carte, miniature e un regolamento rivisto. In Mage Knight ciascuno controlla uno dei maghi guerrieri con l’intento di esplorare e controllare una parte dell’universo dell’ambientazione. Il proprio mazzo andrà riempito di incantesimi ed azioni sempre più potenti, mentre ogni giocatore esplora grotte e crea eserciti per conquistare città. Esistono sia scenari competitivi che cooperativi, avvicinando questo gioco da tavolo ad un gioco di ruolo.



Clank!

In questo Deck Building del 2016 ognuno è un avventuriero che deve scendere in un dungeon, recuperare uno o più tesori e tornare in superficie prima che il Drago si accorga del furto e si risvegli. Clank! è l’onomatopea del suono metallico di un oggetto che cade, come un pezzo del tesoro del Drago che cade accidentalmente dalle mani del ladro. In questo gioco inventato da Paul Dennen, ogni giocatore parte con cinque carte in mano, la maggior parte delle quali darà risorse. Queste possono essere Abilità, da usare per acquisire nuove carte, Spade, per combattere i mostri del dungeon, o Stivali, per spostarsi sul tabellone. Ogni nuova carta acquistata va messa negli scarti, quindi sarà disponibile solo dopo aver finito tutto il mazzo ed aver rimescolato il mazzo. Ogni giocatore ha due obiettivi. Anzitutto deve recupera tra i tesori un Artefatto e tornare al punto di partenza, fuori dal sottosuolo. In secondo luogo, deve raccogliere abbastanza tesori da essere il giocatore messosi in salvo col maggior numero di punti.

Mystic Vale

Questo gioco del 2016 è stato creato da John D. Clair e messo in commercio dall’americana Alderac Entertainment Group. Ci troviamo nella Valle della Vita, che è stat maledetta. Ogni giocatore interpreta un clan di Druidi arrivato nella Valle per curare la terra. Mystic Vale utilizza un metodo innovativo per migliorare il proprio mazzo. Chiamato “Card Crafting System“, permette di migliorare le singole carte del mazzo. Le carte base sono inserite in bustine trasparenti, ed i miglioramenti sono su carte di plastica trasparente. Quando si acquista una carta, la si infila nella bustina, sopra alla carta base. Questo fa si che si possano vedere le due carte sovrapporte, che diventano una singola carta per il resto della partita.

