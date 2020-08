Mostra di Venezia: aggiunti due nuovi film fuori concorso

La Mostra di Venezia ha annunciato due film che si aggiungono, fuori concorso, al programma della manifestazione cinematografica in programma dal 2 al 12 settembre 2020 al Lido di Venezia. Parliamo precisamente del nuovo film di Pedro Almodóvar, girato e montato a tempi quasi da record, The Human Voice. Tratto da Jean Cocteau e interpretato da Tilda Swinton. Il secondo è invece un film hollywoodiano, One Night in Miami, del premio Oscar Regina King, acquisito di recente da Amazon.

Le parole di Pedro Almodòvar sul film

Pedro Almodóvar ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono entusiasta di tornare a Venezia in questo anno speciale, con il Covid 19 come involontario ospite”. Per poi aggiungere: “Tutto sarà differente, e non vedo l’ora di scoprirlo di persona”. Il suo entusiasmo è davvero alto: “È un onore affiancare Tilda in un anno in cui riceverà un premio meritatissimo. Per la verità, The Human Voice è un festival di Tilda, una rassegna dei suoi infiniti e assortiti registri come attrice. È stato uno spettacolo dirigerla”. Sul film sono giunte anche le dichiarazioni del direttore Alberto Barbera: “È uno straordinario piacere e un grande onore, accogliere nuovamente Pedro Almodóvar a Venezia, un anno dopo avergli assegnato il Leone d’Oro alla Carriera, con il suo nuovo film tratto da La voce umana di Jean Cocteau e interpretato da Tilda Swinton, il Leone d’Oro alla carriera di quest’anno”.

La regista di One Night in Miami, Regina King, dice: “Mi sono data un pizzicotto quando ho saputo di essere stata selezionata per la Mostra di Venezia, un festival così prestigioso. Felice di annunciare un’altra tappa nel viaggio di questo film”. Barbera ha parlato anche di One Night in Miami. Queste alcune dichiarazioni: “Il film di Regina King non potrebbe essere più in sintonia con gli avvenimenti degli ultimi mesi e la necessità di combattere ogni forma di razzismo che ancora alligna nelle nostre società”.