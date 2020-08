Top 5: Giochi da tavolo in spiaggia

Che giochi usare in spiaggia? Non stiamo parlando del classico pallone o delle bocce, ma di giochi da tavolo. Perché anche nei momenti vacanzieri, una bella partita a qualche gioco ci può stare! Magari è l’occasione per giocare a uno di quei giochi da tavolo che giacciono a prendere polvere sulla libreria perché non avete tempo di aprirli. O perché al vostro solito gruppo di giocatori non piace molto. Insomma, ecco qualche idea per scegliere un gruppetto di giochi da tavolo da spiaggia!

Giochi da tavolo in spiaggia: poco ingombro! – Mint Works

Anzitutto, vale una piccola regola. Avrete in mano asciugamani, sdraio, ombrellone, molte altre cose. Serve un gioco che sia fisicamente piccolo, poco ingombrante o che si possa infilare in una borsa tra gli asciugamani. Da questo punto di vista un’idea può essere Mint Works. Un gioco da 1 a 4 giocatori, dell’americana Five24 Labs. Si tratta di un piazzamento lavoratori diretto e semplice. La scatola rappresenta una classica scatola metallica di mentine, anche nelle dimensioni. In questo gioco i lavoratori sono rappresentati da dei gettoni simili a mentine, che possono essere spesi per comprare nuovi gettoni, ottenere il ruolo di primo giocatore o missioni che faranno guadagnare i punti vittoria. I Mint sono una linea di diversi giochi, ciascuno con regole diverse ma tutti portatili ed intuitivi.

Cose che non volano via! – Ganz Schon Clever / That’s Pretty Clever

Vi sarà successo spesso di vedere persone giocare a carte sulla spiaggia, fino al primo soffio di vento che disperde tutto. Di fronte a questa situazione c’è chi decide di lasciare a casa tutti i giochi di carte. Allora può essere una buona idea Ganz Schon Clever, col titolo inglese That’s Pretty Clever. Questo gioco è composto di 6 dadi multicolore, un blocco di fogli per calcolare i punti e alcune mini pennarelli. Si tratta di un gioco da 1 a 4 giocatori, dura circa mezz’ora ed è pubblicato da Schmidt. In questo gioco si scelgono dei dadi in base al valore ed al colore di ogni dado. Vengono piazzati sul proprio foglio del conteggio dei punti e, in base alla tipologia di dadi raccolti durante la partita, questi daranno accesso a un diverso punteggio. La poca scelta tra le componenti non ne fa un gioco banale. That’s Pretty Clever ha infatti vinto il Kennerspiel des Jahres nel 2018.

Giochi da tavolo in spiaggia con componenti anti acqua e anti sabbia! – Ugg-Tect

Il mare è salato e rovina i componenti dei giochi. La sabbia si infila in ogni buco e fessura. Bisogna trovare dei componenti che resistano ad acqua e sabbia. Ecco la soluzione: Ugg-Tect. In questo gioco da 2 a 8 giocatori, si formano due squadre. Ogni squadra ha un set di pezzi di legno di forma e dimensioni diverse, ma uguali a quelle dell’altra squadra. Ogni squadra sceglie un giocatore che farà da progettista. Entrambi i progettisti guardano una carta progetto e devono far costruire la struttura indicata con i pezzi di legno in dotazione il più velocemente possibile.

Fin qui tutto facile, ma ci sono alcuni dettagli che complicano le cose! Anzitutto, siete architetti della preistoria, quindi potete esprimervi solo usando dei termini preistorici, indicati in una scheda riepilogativa. Per esempio se devi dire “sopra”, devi invece usare la parola corrispondente: “ubungu”. Inoltre non si possono indicare le cose, fare cenni o espressioni. E se i giocatori sbagliano, come fare a dir loro che stanno sbagliando? Ogni progettista ha una clava gonfiabile, e deve usarla per battere sulla testa di chi sta sbagliando.

L’apparenza a volte inganna! – L.L.A.M.A.

Va bene portare giochi da tavolo in spiaggia che siano poco ingombranti, facili da giocare e veloci. Ma non dimentichiamo la qualità del gioco! Non vogliamo annoiarci sotto il sole! L.L.A.M.A. può essere una simpatica idea, pur restando di qualità. Pubblicato dalla Amigo, e dieato da Reiner Knizia, è un gioco di carte in cui bisogna rimanere per primi senza carte in mano. Si parte con 6 carte in mano, e quando è il tuo turno puoi giocare una carta con lo stesso numero della carta giocata prima, oppure con il numero superiore di 1. Se non hai carte da giocare, puoi pescare 1 carta dal mazzo e terminare il turno. Oppure puoi decidere di passare, in questo caso però passi per tutto il round. Il round termina quando un giocatore svuota la sua mano o quando tutti i giocatori tranne uno passano. In base al valore delle carte che hai in mano a fine turno prendi gettoni che rappresentano punti negativi.

Una nota di colore: il titolo del gioco deriva dall’acronimo in tedesco “Lege alle Minuspunkte ab” ovvero “scarta i punti negativi”. Inoltre la parola LLAMA è la parola che identifica in tedesco l’animale lama, che campeggia tronfio sulla colorata copertina del gioco.

Formati da viaggio! – Yahtzee

Perché faticare e lambiccarsi il cervello con soluzioni laterali quando anni e anni di capitalismo hanno prodotto delle comode soluzioni pensate apposta per il nostro problema? Alcuni giochi da tavolo hanno una scatola o una versione pensata per essere giocata in viaggio, o comunque lontano dal tavolo del proprio salotto. Si tratta spesso di versioni di dimensioni ridotte, con una componentistica più essenziale ma molto più resistente, e spesso sono dotate di una plancia di gioco in miniatura su cui meeple ed altri aggeggini possono essere ancorati magneticamente o a incastro per rendere difficile perderli.

Uno di questi è Yahtzee, un gioco di dadi da 2 a 10 giocatori. Yahtzee è un gioco classico basato attorno alle combinazioni ottenibili con 5 dadi. A turno ogni giocatore tira i dadi, fino a 3 volte, per ottenere una delle 13 combinazioni che danno punti, che sono simili a quelle del poker (coppia, doppia coppia e così via). A volte però non è possibile raggiungere certe combinazioni, e dunque le si può assegnare uno zero come punteggio. Il gioco termina quando ciascuno ha scritto un valore per ognuna delle 13 combinazioni. Molto semplice, molto veloce da spiegare, tascabile e conveniente!



Meeple e ombrelloni?

Si. Può. Fareeeee! Basta avere un po’ di accortezza. Non siete nel vostro salotto, quindi occhio a non perdere pezzi del gioco. Siete in un ambiente tendenzialmente caotico, con continue interruzioni e con urla da ogni dove, quindi nulla di cervellotico o troppo lungo. Ci sono alcuni tipi di giochi che si prestano di più per l’ambiente vacanziero, cercate di scegliere quelli! Per il resto, avrete tempo e sarete abbastanza rilassati da perdervi a giocare, cosa che non potete forse fare nella vita di tutti i giorni. E allora domandiamo: quale momento migliore per intavolare un gioco? Buon divertimento!

Schmidt Spiele, gioco di dadi Durata Del Gioco: 30 Minuti

Tutti Nizza Intelligente Wollen Hier Die Cubo Gewählt Werden.

Nominiert da Kennerspiel Dell'Anno 2018

In questo bel gioco di dadi, tutti i giocatori sono sempre coinvolti nel gioco

Consigliato Età: 8 Anni di Età