Il trailer di Crudelia scatena paragoni con Harley Quinn

La Disney ha rilasciato il primo trailer di Crudelia. I fan hanno immediatamente iniziato a tracciare parallelismi tra la versione di Emma Stone del cattivo e il buffo antieroe della DC Harley Quinn. I fan si sono affrettati a sottolineare le somiglianze sia estetiche che di tono, con molti che hanno soprannominato Crudelia “Harley Quinn della Disney”. Da una sceneggiatura di Aline Brosh McKenna e Kelly Marcel, tra gli altri, Crudelia racconterà la storia delle origini del classico cattivo de La Carica dei 101. Lo show si svolgerà prima degli eventi di La carica dei 101 e sarà ambientato nella scena della moda londinese degli anni ’70.

I can already tell that I’m going to really love Emma Stone’s performance. It looks like she’s having a blast. And I really dig the aesthetic. But I still can’t tell if this is an actual villain origin for a puppy killer, or more so their “Harley Quinn type” take? 🤔 #Cruella https://t.co/U6Iq14z1Ld

— Alden Diaz 🎙 (@AD_Strider) February 17, 2021