Craig Robinson e il creatore di Brooklyn Nine-Nine insieme per una nuova serie

Una reunion dei Brooklyn Nine-Nine è in arrivo su Peacock mentre Craig Robinson è pronto a collaborare con il co-creatore della serie Dan Goor in una nuova commedia. I dettagli sul prossimo grande progetto di Robinson sono stati inclusi nell’annuncio del TCA della NBC di nuovi ordini di spettacoli non sceneggiati, comici, del vero crimine e sportivi. Oltre alla commedia di Robinson-Goor, un altro importante ordine della NBC è Bust Down. Parliamo di una commedia di sei episodi del produttore esecutivo Lorne Michaels con protagonista Chris Redd del Saturday Night Live. Peacock ha ordinato 10 episodi di una nuova commedia di mezz’ora senza titolo con protagonista Craig Robinson.

Non ci sono molte notizie sul progetto

Precedentemente noto con il titolo provvisorio Killing It, questo spettacolo senza titolo vede Robinson al centro della scena in una commedia sulla classe, il capitalismo e la ricerca di un uomo per realizzare il sogno americano. E anche sulla “caccia a serpenti davvero grandi”, secondo la descrizione di Peacock dello spettacolo. Goor sarà lo scrittore e produttore esecutivo della commedia senza titolo. Il compagno di carriera di Brooklyn Nine-Nine Luke Del Tredici sarà anche produttore esecutivo insieme a Robinson e Mark Schulman. In questo momento, devono ancora essere annunciati ulteriori casting o piani di produzione.

La novità del prossimo grande progetto di Robinson e Goor arrivano solo una settimana dopo aver appreso che Brooklyn Nine-Nine finirà (per davvero) con la stagione 8. Per ora non ci sono informazioni ufficiali su quando arriverà l’ottava stagione. Sembra praticamente certo che si parlerà della prossima annata televisiva, cioè quella 2021-22. Robinson ha interpretato il popolare personaggio ricorrente di Doug Judy, alias “The Pontiac Bandit”, dall’inizio di Brooklyn Nine-Nine.