Trapelano le prime concept art di Thor: Love and Thunder...

Il regista Taika Waititi, durante una live su Instagram con Tessa Thompson e Mark Ruffalo, ha svelato vari indizi e novità sul film Thor: Love and Thunder. La diretta è stata anche l’occasione per mostrare ai fan alcune concept art provenienti dallo show. In Avengers: Endgame, veniamo a sapere che gli abitanti di Asgard si sono trovati una nuova dimora sulla Terra. Lo stesso Thor nominerà poi Valchiria per prendere il comando al suo posto. Nell’immagine presentata da Waititi l’ambientazione è in uno stato molto più sviluppato rispetto a quanto visto in Endgame. Il villaggio era infatti un luogo dedicato prettamente alla pesca marittima.

Questa l’immagine catturata da un utente durante la diretta:

‘THOR: LOVE AND THUNDER’ CONCEPT ART. pic.twitter.com/mQF1t4GbKI — Art of Marvel (@ArtofMarvel) April 9, 2020

Guardando ancora meglio le immagini possiamo inoltre notare delle imbarcazioni dall’aspetto vichingo e il logo Mjolnir visto in cima a uno degli edifici. C’è inoltre la conferma che non c’è stato un cambiamento nella location, visto che siamo ancora in Norvegia, ma mostra molte più montagne di quante viste in Endgame. Tutto ciò potrebbe significare una vera e propria rinascita di Asgard insieme ad una espansione importante del territorio.

Ricordiamo che Ásgarðr (in norreno, spesso anglicizzato come Asgard) è nella mitologia norrena la residenza degli Asi. Questo mondo era separato dal mondo dei mortali, detto Miðgarðr. Molti indicano questo luogo come fosse una città, in realtà non lo è mai stato, essa è un insieme di immense sale, ma viene indicata come “città” per via della sua grandezza.

L’uscita del film è prevista per il 5 novembre 2021

Thor: Love and Thunder è il quarto film della saga su Thor, il Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La Walt Disney Pictures distribuirà Thor: Love and Thunder in tutto il mondo, la cui uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 5 novembre 2021.