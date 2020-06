Trolls World Tour arriva in DVD e Blu-Ray

Il prossimo 7 luglio Trolls World Tour arriverà ufficialmente in DVD e Blu-Ray. La nuova avventura di Poppy, Branch e tutti gli altri coloratissimi personaggi debutta in edizione home video, grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia. Come da tradizione, ci saranno tantissimi contenuti speciali nelle varie versioni, a partire da un’esclusiva modalità Dance Party.

Trolls World Tour, dal 7 luglio in DVD e Blu-Ray

Questo extra è un modo completamente nuovo per vivere la pellicola. Nel corso del film sarà infatti possibile seguire i balletti dei protagonisti con sequenze che mostrano passo passo come eseguire tutte le mosse di danza dei coloratissimi personaggi. Il tutto accompagnato dai testi delle canzoni per cantare insieme a loro e tante altre sorprese.

Ovviamente a questo si aggiungono speciali contenuti bonus presenti su tutte le diverse edizioni home video del film. Oltre alla modalità Dance Party ci saranno infatti, tra gli altri extra:

Tiny Diamond torna a scuola , un corto animato che ci porta sui banchi insieme al personaggio per scoprire come riesce a integrarsi con i suoi amici

, un corto animato che ci porta sui banchi insieme al personaggio per scoprire come riesce a integrarsi con i suoi amici Trolls Dance Academy con i migliori balletti da scoprire insieme ai protagonisti del film

con i migliori balletti da scoprire insieme ai protagonisti del film Le scene eliminate

Così come nell’edizione originale, anche in quella italiana ci sono tantissimi personaggi famosi del mondo della musica che hanno prestato la propria voce al film. Fra questi Francesca Michielin, Stash, Elodie e Sergio Sylvestre.

Di seguito trovate la sinossi ufficiale della pellicola:

La Regina Poppy, Branch ed il resto dei Trolls sono pronti a tornare per un’altra esplosiva avventura musicale più grande e più rumorosa di sempre! In Trolls World Tour, Poppy e Branch scoprono che il loro regno è solo uno dei sei reami musicali – Funky, Country, Techno, Classica, Pop e Rock – che vivevano una volta uniti in perfetta armonia. Quando la regina assetata di potere del regno Rock minaccia di mettere a tacere tutti gli altri generi per poter regnare sovrana, Poppy e Branch partono alla volta di un’avventura epica per unire tutti i regni dei Trolls, prima che le loro canzoni del cuore vadano perse per sempre

Trolls World Tour sarà disponibile in DVD e Blu-Ray a partire dal 7 luglio. Sarà possibile acquistarlo anche in un cofanetto speciale che comprende anche il film precedente.