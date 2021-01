Una pallottola spuntata: Liam Neeson potrebbe rilanciare il franchise?

Durante un’intervista rilasciata a People, Liam Neeson ha ammesso la voglia di lasciare il genere action, soprattutto per una questione anagrafica. Intenzione che l’attore aveva palesato già tempo fa. Nel corso della lunga chiacchierata con il magazine, Liam Neeson ha svelato anche un progetto riguardante Una pallottola spuntata. L’attore ha raccontato di essere stato contattato da Seth MacFarlane riguardo un reboot della serie di film che ha come protagonista Leslie Nielsen. Queste le parole dell’attore: “Sono stato contattato da Seth MacFarlane e dalla Paramount per cercare di riportare in auge la saga di Una pallottola spuntata”. Per poi spiegare: “Quindi o metterò fine alla mia carriera oppure la porterà in una direzione completamente nuova”.

Il primo film risale al 1988

Una pallottola spuntata (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!) è un film comico del 1988 diretto da David Zucker. È ispirato ad una serie tv ideata dal regista con il fratello Jerry e Jim Abrahams, già creatori del cult L’aereo più pazzo del mondo (1980). La pellicola ha come protagonista il poliziotto Frank Drebin, interpretato da Leslie Nielsen. Lo affiancano Priscilla Presley, George Kennedy, O. J. Simpson e, nei panni del cattivo di turno, Ricardo Montalbán. Il film ha avuto due sequel, Una pallottola spuntata 2½ – L’odore della paura (1991) e Una pallottola spuntata 33⅓ – L’insulto finale (1994).

