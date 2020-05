Wallace & Gromit protagonisti di un’avventura in realtà aumentata

Per la prima volta in assoluto, Wallace & Gromit porteranno i fan direttamente nelle loro avventure tramite The Big Fix Up. Un’esperienza tutta nuova che promette di riunire questi personaggi iconici a livello globale alla tecnologia all’avanguardia. In collaborazione con Aardman, Fictioneers – un consorzio di società britanniche tra cui Potato, Sugar Creative e Tiny Rebel Games – con il supporto di ricerca dell’Università del Galles del Sud, sta producendo un’entusiasmante esperienza di realtà aumentata per Wallace & Gromit e sostenuta da finanziamenti dal Regno Unito Ricerca e innovazione (UKRI).

I fan possono interagire tramite app

Wallace & Gromit: The Big Fix Up è una nuova storia che farà rivivere lo show in un modo completamente nuovo, creando al contempo una piattaforma all’avanguardia per lo storytelling. La storia mostrerà l’inventore Wallace e il suo fedele cane Gromit alle prese con un nuovo business, Spick & Spanners. Nella clip del nuovo progetto, i due stanno muovendosi per la città di Bristol a bordo della Spick & Span mobile.

Resi in CG usando le ultime tecnologie, i fan saranno in grado di interagire in una moltitudine di nuovi modi e avvicinarsi più che mai all’iconico duo. I fan saranno invitati a scaricare un’app gratuita e giocare a casa, e per la prima volta in assoluto, possono entrare direttamente nel mondo di Wallace & Gromit. La storia si svolgerà in una varietà di diversi tipi di media. Ovvero gameplay AR multiutente, nuove animazioni CG, chiamate telefoniche dei personaggi, fumetti, portali Extended Reality (XR) e altro ancora. Tutti riuniti in un’app mobile, utilizzata come una “finestra” sul loro mondo.

La nuova storia di Wallace & Gromit è un’esperienza completamente casalinga, il che significa che è accessibile a tutti con uno smartphone recente. Il Big Fix Up è ambientato nella città di Bristol, la casa di Aardman, ma persone provenienti da tutto il Regno Unito potranno essere protagonisti. Dopo il lancio iniziale nel Regno Unito in autunno, Fictioneers prevede di lanciare The Big Fix Up a livello globale.