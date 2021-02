WandaVision avrà una seconda stagione? Kevin Feige fa il vago...

Con solo due episodi rimasti nella corsa di WandaVision, c’è una domanda che i fan iniziano a porsi: lo spettacolo tornerà per la seconda stagione? Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha risposto a questa domanda , tenendo la porta socchiusa per una potenziale seconda stagione della serie Disney+. “Sono stato alla Marvel troppo a lungo per dire un no o un sì definitivo a qualsiasi cosa, riguardo a un’altra stagione di WandaVision”, ha detto Kevin Feige ai giornalisti durante un panel di press tour virtuale della Television Critics Association.

Kevin Feige sul futuro della serie

Avendo già confermato che Elizabeth Olsen apparirà nel prossimo film di Doctor Strange dopo la conclusione di WandaVision, Feige ha aggiunto che “il divertimento dell’MCU è tutto il crossover tra serie e film”. Inoltre ha spiegato: “A volte [uno spettacolo] entrerà in una stagione 2, a volte entrerà in un film e poi di nuovo in una serie”. Inoltre, con l’inizio delle riprese di serie Marvel come She-Hulk e Moon Knight, Feige ha detto che “stiamo tenendo a mente una struttura che porterà a una stagione 2 o 3 [in quegli spettacoli], più di uno spettacolo come WandaVision che entra chiaramente in un lungometraggio.” Il regista ha infine aggiunto: “Forse un giorno una delle nostre serie arriverà a cinque stagioni. Ma al momento intendiamo concentrarci su una stagione alla volta”.

Il presidente Marvel ha confermato inoltre che Ms. Marvel è attualmente in fase di riprese, e anche questa troverà continuità in un film, Captain Marvel 2, come già annunciato. Sono anche in corso le riprese della serie di Hawkeye, mentre le riprese di She-Hulk inizieranno tra poche settimane. In seguito inizieranno le riprese di Moon Knight. Il piano distributivo rimarrà identico per tutte: un episodio alla settimana, su Disney +.