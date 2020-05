Un gioco da tavolo per esplorare il mondo di Warcraft...

Days of Wonder presenta il nuovissimo Small World of Warcraft

Arriverà presto un nuovo gioco da tavolo dedicato al mondo di Warcraft. Days of Wonder ha infatti annunciato la propria collaborazione con Blizzard Entertainment. Dall’unione delle forze delle due realtà nasce così Small World of Warcraft, che combina le meccaniche di gioco di Small World all’amatissimo universo fantasy della casa di sviluppo.

Small World of Warcraft, il nuovo gioco da tavolo

In questo nuovo titolo, i giocatori potranno scegliere combinazioni di poteri speciali e razze direttamente dal mondo di Warcraft. Al centro di tutto ci sarà una lotta per ottenere il controllo completo di Azeroth. Per poter raggiungere questo obiettivo ai giocatori toccherà ottenere potenti manufatti e occupare terreni entrati nella leggenda. Al momento giusto poi potrebbe essere necessario avviare il Declino di una razza per poterne guidare una nuova alla conquista del mondo.

Il progetto nasce dalla stretta collaborazione tra Days of Wonder, la casa editrice di Small World, e la stessa Blizzard. In questo modo il gioco è arricchito da tante illustrazioni esclusive che ricreano l’atmosfera di Azeroth che ha conquistato tanti appassionati nel corso di tutti questi anni.

Adrien Martinot, responsabile di Days of Wonder, ha commentato così l’annuncio:

“Lavorare al fianco di Blizzard è stata un’esperienza straordinaria. Non solo la nostra visione del gioco si è rapidamente allineata, ma il lavoro creativo che abbiamo svolto insieme è stato intenso ed estremamente soddisfacente. Blizzard ci ha permesso di immergerci profondamente nel ricco universo di Warcraft e non vedo l’ora che questa incredibile collaborazione venga alla luce con la pubblicazione del gioco“.

Il gioco da tavolo Small World of Warcraft sarà disponibile a partire dall’estate 2020 in Nord America ed Europa. Il titolo sarà presente sul mercato in diverse lingue, fra cui l’italiano.

Siete pronti a tuffarvi nell’universo di Warcraft in un modo completamente nuovo? Avete già messo questo gioco nella vostra lista per i prossimi mesi?