Warrior Nun: annunciata la seconda stagione

Una delle prime nuove serie originali Netflix lanciate all’inizio dell’estate è stata Warrior Nun, adattamento della serie di fumetti Warrior Nun Areala di Ben Dunn. Di recente il creatore della serie e showrunner Simon Barry ha riunito il cast principale in una videochiamata. Se la star della serie Alba Baptista ha ammesso di aver apprezzato di più le letture da tavola con i suoi compagni di cast, legandosi alla prima stagione, Barry ha approfittato della chiamata per annunciare al cast riunito che Netflix ha ufficialmente rinnovato lo spettacolo per una seconda stagione.

Just in case you needed a lil sunbeam of positivity in your day: watch the Warrior Nun cast get the news that they've been renewed for a second season pic.twitter.com/gkidbty6ma — NX (@NXOnNetflix) August 19, 2020

Al momento Netflix non ha annunciato alcuna data di inizio provvisoria per la produzione o una finestra di rilascio dell’anteprima della stagione. Warrior Nun segue le vicende di una giovane orfana che risorge dalla tomba dopo essersi legata a un artefatto sacro che è stato sulla Terra sin dalle Crociate ed è stato tramandato per secoli a un ordine di suore addestrate a combattere le forze del male che minacciano di inghiottire l’umanità.

Basato sulla serie di fumetti di Ben Dunn, Warrior Nun è stato sviluppato per la televisione da Simon Barry e ha come protagonisti Alba Baptista e Tristan Ulloa. La serie è ora disponibile per lo streaming su Netflix; non esiste una data di uscita per la stagione 2. I 10 episodi della prima stagione di Warrior Nun, tutti nominati secondo precisi passi della Bibbia, hanno fatto il loro debutto in streaming il 2 luglio.

I titoli degli episodi della prima stagione sono: “2 Corinthians 10: 4” scritto da Terri Hughes Burton. “Ecclesiasticus 26:11” scritto da David Hayter. “Efesini 4: 22-24” scritto da Sheila Wilson e Suzanne Keilly. “Efesini 6:11” scritto da Amy Berg. “Isaia 30: 20-21” scritto da Amy Berg. “Matteo 7:13” scritto da Matt Bosack. “Proverbi 14: 1” scritto da David Hayter e Matt Bosack. “Proverbi 31:25” scritto da Terri Hughes Burton. “Psalms 46: 5” teleplay di Simon Barry. “Revelations 2:10” scritto e diretto da Simon Barry. Le riprese per la prima stagione ha avuto luogo sul posto a Ronda, Antequera , Malaga e Siviglia , in Spagna dal 11 Marzo 2019 al 5 luglio 2019.