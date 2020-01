Where the Gods Dwell, nuova espansione per Arkham Horror TCG

Arkham Horror: The Card Game accoglie una nuova espansione, che offrirà tante nuove possibilità agli appassionati. Si tratta di Where the Gods Dwell, quinto Myhtos Pack del cosiddetto ciclo Dream-Eaters, che promette novità interessanti per il ben noto gioco di carte ispirato alle creature che popolano gli scritti di H.P. Lovecraft. Pronti a lanciarvi in un nuove atmosfere oscure?

Where the Gods Dwell, il nuovo passo di Arkham Horror

Dopo che gli appassionati hanno seguito le avventure dei coraggiosi investigatori nelle espansioni precedenti, la storia riprende con questa nuova aggiunta. Le Dreamlands esistono davvero e gli eroi si sono avventurati al loro interno, alla ricerca di nuove informazioni. La battaglia con Nyarlatothep, un Grande Antico misterioso, prosegue ed è sempre più complessa. Non si tratta di un semplice scontro corpo a corpo, ma una sfida di astuzie, in cui sarà necessario indagare e svelare gli intrighi del proprio avversario, ma non si tratta certo di un compito facile, anzi!

Where the Gods Dwell è un nuovo scenario parte della campagna Dream Quest, che sta portando gli appassionati negli angoli più oscuri del mondo di Arkham Horror: The Card Game. È possibile utilizzarlo da solo, nella modalità Standalone, oppure integrarlo con le altre espansioni del suo ciclo. Questo può portare ad avventure molto più lunghe, formate da quattro o addirittura otto parti!

Cosa ne pensate? Avete già provato questa nuova espansione del gioco? Cosa vi aspettate da questa nuova parte di avventura? E soprattutto, siete degli appassionati di Arkham Horror: The Card Game?