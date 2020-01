Wingspan: Oceania sarà la seconda espansione

Ci siamo, ormai è ufficiale: la seconda espansione per Wingspan, il gioco da tavolo in cui potete vestire i panni di un gruppo di appassionati di birdwatching, ricercatori, ornitologi o più semplicemente collezionisti di uccelli, sarà dedicata agli uccelli dell’Oceania.

Wingspan; nuove espansioni e donazioni ad enti benefici

Attraverso un post su Instagram, oltre ad aver annunciato che la seconda espansione del gioco creato da Elizabeth Hargrave si concentrerà sull’Oceania, hanno reso noto al mondo intero che Wingspan collaborerà per una campagna molto particolare. Infatti ogni persona che si registrerà nelle notifiche di lancio per il preordine dell’espansione, direttamente sul sito della Stonemaier Games, contribuirà alla donazione di 1 dollaro a WIRES, un ente no profit australiano dedicato alla fauna locale.

Per chi non conoscesse questo meravigliuoso gioco da tavolo, In Wingspan potrete interpretare appassionati di ornitologioa in tutte le loro sfccettatire; ogni uccello che riuscirete ad ottenere ed inserire nella vostra voliera potrà darvi accesso ad una serie di potenti combinazioni di azioni che vi permetteranno di ricevere preziosi benefici indispensabili per la vittoria finale.

Posizionate i vari uccelli negli habitat a vostra disposizione (pianura, foresta o area umida) in base alle loro esigenze e di turno in turno scegliete quale habitat attivare. Nel caso attiviate un habitat, questo permetterà a tutti gli uccelli presenti in esso di utilizzare la loro abilità, oltre ad ottenere il beneficio intrinseco dell’habitat (ottenere cibo per gli uccelli, deporre un uovo, pescare nuove carte).

Nel corso dei vari turni avrete l’occasione di riempire la vostra voliera di uccelli con diversi effetti che vi permetteranno di costruire catene di azioni sempre più complesse e performanti. Un motore semplice per un gioco assolutamente profondo e con una grafica che farà impazzire gli appassionati della natura!

Per tutti gli appassionati di Wingspan ci sembra dunque un ottimo momento per acquistare la seconda espansione, mentre per chi non ha mai avuto il poacere di conoscerlo, ci sembra un ottimo momento per cominciare!