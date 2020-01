Il presidente Kevin Feige e Patrick Stewart hanno parlato di X-Men. In particolare hanno analizzato il personaggio interpretato per molti anni dall’attore quando ancora i diritti dei personaggi erano controllati da FOX. I Marvel Studios hanno ora in mano il futuro dei film sui mutanti e sembra proprio che Stewart sia parte della discussione. L’attore ha svelato recentemente a Digital Spy qualche dettaglio dell’incontro con Feige. Queste le sue parole: “Ho incontrato Kevin Feige un paio di mesi fa e abbiamo avuto delle lunghissime conversazioni. Abbiamo parlato di molte cose, tra le quali anche Charles Xavier”. Ha poi aggiunto: “Tuttavia si è subito creato un problema… Se non avessimo fatto Logan, allora sì, probabilmente sarei stato pronto a salire nuovamente su quella sedia a rotelle ma Logan ha cambiato tutto”.

Patrick Stewart emozionato per la morte di Xavier

Il personaggio potrebbe quindi tornare in futuro. A riguardo, Patrick Stewart ha raccontato un piccolo aneddoto. In merito al personaggio scomparso: “La prima volta che Hugh Jackman e io abbiamo visto il film in pubblico è stato al Festival del cinema di Berlino, dove è stato proiettato il film”. L’emozione è stata grande: “Poco dopo la scena della morte di Xavier, mi sono sentito molto emozionato ma dovevo trattenermi perché eravamo seduti nel bel mezzo del cinema. E poi ho visto la mano di Hugh avvicinarsi ai suoi occhi e asciugargli una lacrima”.

Intanto Patrick Stewart riprenderà l’altro più importante ruolo della sua carriera: quello del Capitano Picard in Star Trek: Picard, in arrivo il 24 gennaio su Amazon Prime. L’attore deve la notorietà presso il grande pubblico mondiale soprattutto per il ruolo di Jean-Luc Picard, capitano della nave stellare Enterprise nella serie televisiva Star Trek: The Next Generation e in vari film di Star Trek.