Maghi e streghe, vampiri, elfi, fate e draghi popolano alcune delle serie TV fantasy più apprezzate e amate di sempre. Negli ultimi anni, poi, il panorama degli show di questo genere si è particolarmente ampliato, rendendo vasta la scelta per i telespettatori. D’altronde sotto questa etichetta figurano titoli molto differenti, per storie e ambientazioni. Come scegliere, dunque, quella che fa per noi?

Ecco le 10 serie TV fantasy che dovresti guardare!

Da grandi classici a storie più recenti che hanno colpito il pubblico, se la vostra passione è il genere fantasy, in questo articolo vi aiuteremo ad orientarvi. Ecco, infatti, alcuni titoli imperdibili che abbiamo selezionato per voi.

GAME OF THRONES

Diamo il via alla nostra Top Ten di serie Tv fantasy con un titolo famoso, amato e discusso: Il Trono di Spade (Game of Thrones). Siamo di fronte ad una serie televisiva che qualcun ha definito “capolavoro unico nel suo genere“, ma che ha scatenano anche un bel po’ di discussioni soprattutto per la sua stagione conclusiva. Game of Thrones è una serie televisiva statunitense di genere fantastico creata da David Benioff e D. B. Weiss. È nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire) di George R. R. Martin. Narra la corsa al trono di spade, che dà dunque il titolo allo show, simbolo e fulcro del potere dei Sette Regni.

In questa lotta al potere, che si muove nel grande mondo immaginario costituito principalmente dal continente Occidentale (Westeros) e da quello Orientale (Essos), si alternano amori, intrighi, guerre, e non pochi tradimenti. Il Trono di Spade detiene nove record del mondo (tra i quali figura il curioso primato come programma televisivo più piratato e simulcast di un programma televisivo drammatico più ampio). Ha vinto 59 Premi Emmy su 160 nomination totali, diventando la serie televisiva di prima serata più riconosciuta dall’Academy of Television Arts & Sciences. In poche parole parliamo di un vero e proprio must del genere fantasy. Imperdibile!

THE WITCHER



C’è chi la definita “serie TV fantasy rivelazione” e chi ancora l’ha messa al pari di Game of Thrones. C’è di fatto che The Witcher ha riscosso sin dalla sua uscita su Netflix un forte successo. Di certo parte di questo è dovuto a coloro che hanno avuto a che fare con i videogame dedicati allo Strigo dai capelli argento e che, dunque, non vedevano l’ora di trovarsi di fronte alla sua trasformazione in uomo in carne ed ossa. Chi infatti ha amato vivere in prima persona le avventure di Geralt di Rivia, che sia stato nei giochi o nei libri, non potrà non amarlo nell’interpretazione di Henry Cavill.

Ma entriamo nel dettaglio, ricordando che The Witcher è una serie televisiva polacco-statunitense distribuita dal 20 dicembre 2019 sulla piattaforma di streaming Netflix. Ci troviamo in un mondo abitato da esseri umani, elfi, nani e altre specie magiche. L’equilibrio è molto sottile visto che le razze civilizzate devono convivere con i mostri che li minacciano ed a causa dei quali vengono creati dei guerrieri mutanti in grado di ucciderli: gli strighi (o witcher), appunto. Geralt di Rivia è uno strigo, un mutante con poteri speciali che uccide i mostri per denaro. Al momento è disponibile solo la prima stagione, la seconda sarà disponibile non prima della primavera del 2021.

FANTAGHIRÒ

Romualdo, Tarabas, la Strega Nera: esiste un’intera generazione che al sentire questi nomi fa un tuffo nel passato e ricorda le mattine trascorse a guardare Fantaghirò. Alessandra Martines e il suo indimenticabile caschetto sono diventati negli anni un appuntamento fisso ed imperdibile, una pietra miliare delle serie TV fantasy italiane. Fantaghirò è infatti una miniserie televisiva, in cinque episodi, di genere fantastico del 1991 diretta da Lamberto Bava.

Si ispira alla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella di Italo Calvino, rielaborazione di una novella montalese inserita da Gherardo Nerucci nelle Sessanta novelle popolari montalesi, edite nel 1880. La miniserie racconta la storia di una principessa ribelle e anomala, che più che regnare ambisce a combattere. E le avventure per lei non mancheranno, soprattutto quando sulla sua strada incrocerà il principe Romualdo…

THE OA

Continuiamo il nostro elenco di serie TV fantasy imperdibili con un altro titolo proveniente da Netflix. The OA è una serie televisiva molto particolare, ricca di elementi di fantascienza, soprannaturali e fantastici. La protagonista dello show, creato e prodotto da Brit Marling e Zal Batmanglij, è Prairie Johnson, una giovane donna adottata che riemerge dopo essere scomparsa per sette anni. Figlia di un magnate russo rimasto vedovo e poi morto, Prairie vive un’esperienza che le cambierà la vita per sempre: un incidente che la porta quasi alla morte e a causa del quale diventa cieca.

Eppure in età adulta, al suo ritorno dopo anni in cui non c’è stata alcuna notizia sul suo contro, Prairie ci vede. E non solo: inizia a definrisi il PA (in originale “The OA”), dotata di alcune capacità molto speciali. Dietro tutto questo c’è una storia al limite dell’assurdo che, proprio per questo, intriga e divide lo spettatore. In poche parole una serie che merita davvero una visione e a mente aperta.

HIS DARK MATERIALS

His Dark Materials – Queste oscure materie è una serie televisiva britannica-statunitense basata sull’omonima trilogia letteraria scritta da Philip Pullman, con alcuni elementi tratti da Il libro della polvere. La serie segue la storia dell’omonimo romanzo, che narra la storia di Lyra Belacqua, giovane ragazzina che vive nella Oxford di un mondo parallelo. In questo universo le persone sono affiancate da un daimon, l’anima della persona stessa che cammina al suo fianco in forma di animale. Quest’ultima può mutare fino al raggiungimento della maturità, quando si stabilizzerà nel corpo di una precisa creatura. Il daimon di Lyra si chiama Pantalaimon.

Se la trama non vi basta per comprendere che si tratta di un titolo che merita una visione, va allora sottolineato che il regista del primo episodio di questa serie TV fantasy è il Premio Oscar Tom Hooper (Il discorso del re), mentre lo sceneggiatore è Jack Thorne, che è stato il braccio destro di J.K. Rowling nell’adattamento teatrale di Harry Potter and the Cursed Child.

CARNIVAL ROW

Andiamo avanti nel nostro elenco di serie TV fantasy con Carnival Row. Si tratta di una serie televisiva statunitense creata da René Echevarria e Travis Beacham, distribuita sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video. La serie si muove tra tre ambientazioni diverse: Burgue, in cui si svolge gran parte della storia e ricorda la Londra vittoriana. L’isola di Fae, una terra magica, in cui vivono le fate. Infine, il Pact, che ha conquistato Fae dopo una guerra sanguinosa per la supremazia contro il Burgue.

Proprio da Fae arriva la protagonista Vignette Stonemoss, interpretata da Cara Delevingne, mentre l’atro protagonista viene da Burgue ed è il suo amore perduto sette anni prima, Rycroft Philostratos, interpretato da Orlando Bloom. La storia, dunque, gira intorno alle creature mitiche che sono fuggite dalla loro patria devastata dalla guerra. In seguito si sono radunate in città mentre le tensioni tra i cittadini e la crescente popolazione immigrata diventano sempre più forti. Al centro della narrazione c’è l’inchiesta su una serie di omicidi irrisolti, che fanno vacillare la presunta pace che regnava fino a quel momento.

XENA

Facciamo adesso un altro tuffo nel passato per incontrare Xena – Principessa guerriera. Serie televisiva statunitense di ambientazione fantasy mitologico, raccoglie liberamente nomi e temi da varie mitologie di tutto il mondo, principalmente dalla mitologia greca, adattandoli per soddisfare le necessità della trama. Figure storiche ed eventi reali fanno numerose apparizioni, e ai personaggi principali sono spesso attribuite risoluzioni di importanti situazioni storiche.

Ma se parliamo di Xena non possiamo non citare anche Hercules. Ambientato in una fantastica versione della Grecia antica non precisamente localizzata nel tempo, lo show vede come protagonista Kevin Sorbo nei panni di Hercules affiancato da Michael Hurst nei panni del suo fidato amico Iolao. Le vicende narrate riguardano l’intento di Hercules e Iolao di salvare persone e villaggi da mostri, forze del male, egoismo degli dei e quant’altro.

WHAT WE DO IN THE SHADOWS

What We Do in the Shadows è una serie televisiva statunitense di genere commedia e horror strutturata come falso documentario sulla vita di quattro vampiri che convivono a Staten Island. Nandor, Laszlo, Nadja e Colin sono i quattroprotagonisti che vivono in una casa di Staten Island insieme al famiglio Guillermo, che brama di diventare a sua volta una creatura delle tenebre. Una troupe televisiva segue la loro vita quotidiana e li intervista per realizzare un documentario.

Dopo Vita da vampiro, Taika Waititi e Jemaine Clement hanno deciso di trasportare il concetto della ‘commedia di vampiri’ travestita da falso documentario in quella che è poi diventata una serie TV a tratti assurda ma certamente brillante e molto divertente.

MERLIN

Altro grande classico delle serie TV fantasy che merita una visione è Merlin. Ci troviamo di fronte ad una serie televisiva inglese prodotta dalla società indipendente Shine Limited di Elisabeth Murdoch, girata tra il Galles e il Castello di Pierrefonds in Francia.

Nello show Merlino, un giovane ragazzo del villaggio di Eldor, vive tranquillamente nel suo villaggio senza mai imparare a usare i suoi poteri con incantesimi e parole magiche, essendo tanto potente da usare la magia anche senza formule magiche. Un giorno però sua madre lo manda a Camelot, affidandolo al saggio medico di corte, Gaius, affinché riceva uno scopo per i suoi doni durante la vita adempiendo al suo destino, quale che esso sia.

CRITICAL ROLE

Concludiamo la nostra lista con un titolo che non possiamo propriamente definire una serie TV fantasy ma che merita di essere citato. Stiamo parlando di Critical Role, una webserie trasmessa per la prima volta online nel 2015. In ogni episodio va in scena una sessione di gioco di Dungeons & Dragons, ma la vera particolarità, nonché la parte più divertente dello show, è che a sfidarsi sono doppiatori e attori.

Ogni episodio di Critical Role diventa una vera e propria scena teatrale, anche perché tutto è chiaramente improvvisato. Il vasto mondo creato da Matthew Mercer si mescola dunque alle abilità dei giocatori scelti, episodio dopo episodio.

Finisce qui la nostra selezione di serie TV fantasy. Quale vi ha convinto di più? E quale aggiungereste alla lista? Fatecelo sapere con un commento.