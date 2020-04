A che punto erano le riprese di The Batman prima dello stop?

Matt Reeves, nel corso della sua recente intervista concessa a The Daily Beast, ha confermato a che stato erano le riprese del suo atteso The Batman prima dello stop causato dal Coronavirus. Il regista ha svelato che si era arrivati a circa un quarto del totale dello show. Ha anche precisato che i lavori non riprenderanno fino a quando non verrà garantita l’assoluta sicurezza incolumità di tutte le persone coinvolte nel progetto. “Stavano andando alla grande avevamo girato circa un quarto del film a quel punto, ne abbiamo altri tre da completare”, ha ammesso. Per poi aggiungere: “E quando ci sarà la sicurezza per farlo lo completeremo. È davvero un periodo interessante da esplorare”.

Matt Reeves soddisfatto di Robert Pattinson

Matt Reeves ha inoltre elogiato il protagonista: “Robert (Pattinson) è un attore fantastico e abbiamo anche altri grandi attori che ci lavorano. Davvero, davvero entusiasmante intraprendere questa avventura con loro e percepire che stiamo provando a fare qualcosa di diverso”. Il regista ha poi ammesso che: “Si tratta di un periodo davvero difficile perché un membro della nostra crew ha contratto il virus ed è morto. È stato un momento davvero sconvolgente”. Riguardo la pandemia: “Uno di quei momenti in cui rimani bloccato e penso lo sia per tutti, perché improvvisamente le vite di tutti sono messe in pausa e sai che alcuni potrebbero ammalarsi e alcune peggio di altre, potrebbero anche morire. È tutto molto spaventoso. Ti fa davvero pensare a ciò che importa veramente”, ha concluso.

Mentre si attende che ripartano le riprese, ricordiamo che The Batman è interpretato da Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro, Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni di Riddler, Jeffrey Wright nei panni del commissario James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard come Gil Colson, Jayme Lawson come Bella Reál, con Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Colin Farrell come Pinguino.