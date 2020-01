Ad aprile tre nuove serie a fumetti dedicate a Vedova Nera

Marvel ha annunciato tre nuove serie a fumetti di Vedova Nera. Usciranno in aprile e parleranno, oltre che del membro più letale degli Avengers, anche dei suoi antagonisti e comprimari tratti dal prossimo lungometraggio Black Widow. Una serie riguarderà le “colleghe” di Natasha, fra cui Yelena Belova (oltre a Guardiano Rosso), mentre l’altra avrà come protagonista il micidiale Taskmaster.

Yelena Belova e Red Guardian

Andiamo con ordine. La prima serie riguarda strettamente Vedova Nera e si intitola Black Widow: Widow’s Sting. Scritta da Ralph Macchio (sì, il protagonista di Karate Kid) la storia racconterà delle indagini di Vedova Nera su un boss del crimine. Lo S.H.I.E.L.D. ha inviato numerosi agenti ad investigare prima di lei, ma sono tutti scomparsi. La storia è illustrata da Simone Buonfantino e la copertina è stata realizzata da Ema Lupacchino.

La seconda serie è intitolata Taskmaster. L’antagonista principale del lungometraggio e antico nemico di Black Widow si ritrova a fuggire da numerosi agenti speciali, accusato di un crimine che giura di non aver commesso: l’uccisione di Maria Hill! Scritta da Jed Mackay e illustrata da Alessandro Vitti, il primo numero ha una copertina ad opera di Valerio Giangiordano.

La terza e ultima serie si intitola WidowMakers: Red Guardian and Yelena Belova. Uno dei creatori di Yelena, Devin Grayson, ritorna per dare vita ad una storia tutta incentrata sulla collega di Natasha. Per anni Yelena si è chiesta chi fosse in realtà. Ha accettato il suo destino come Vedova Nera, ma il passato ritorna grazie ad Alexei, il Guardiano Rosso. La storia è illustrata da Michele Bandini e la copertina è di Mike McKone.

Cosa ne pensate delle nuove serie a fumetti dedicate a Vedova Nera? Non è l’unica super eroina a cui sono state dedicate delle serie nuove. Qui potete trovare tutti i nuovi fumetti Marvel.