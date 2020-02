After Life, confermata la stagione 2 dello show di Ricky Gervais

Tramite gli account social, Netflix ha confermato la data ufficiale di After Life 2. Arriverà questa primavera, esattamente il 24 aprile 2020. Oltre alla data, Netflix ha pubblicato alcune immagini promozionali che presentano una panoramica dei primi episodi.

After Life returns on 24 April. Yes, the dog will be back! @rickygervais, too. But the dog!! pic.twitter.com/75wIb96KSr — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) February 13, 2020

Ambientato nella piccola città di Tambury, After Life racconta la storia di Tony, un giornalista la cui vita cambia letteralmente con la morte della moglie. La seconda stagione sarà composta da 6 episodi. Tony proverà ad essere un amico miglior per le persone che gli stanno più vicono. Logicamente la morte della moglie è sempre un fardello presente. Insieme ai suoi colleghi dovrà intanto affrontare nuovi problemi, come quello della chiusura del giornale locale.

Nel cast molti protagonisti della prima stagione

Nel cast di After Life 2 tornano i personaggi che abbiamo visto anche nella prima. Parliamo di Tom Basden (Plebs) riprende il ruolo di Matt, Tony Way (Edge of Tomorrow) è Lenny. Mentre Diane Morgan (David Brent: Life on the Road) interpreta Kath, mentre Mandeep Dhillon (Star Wars: L’ascesa di Skywalker) è Sandy. Nel cast ci sono anche David Bradley (Game of Thrones), Ashley Jensen (Extras) e Penelope Wilton (Downton Abbey). La seconda stagione è stata annunciata circa un mese dopo il rilascio della prima. Oltre che creatore e attore, Ricky Gervais produce la serie con la sua casa di produzione Derek Productions.

Ricordiamo che After Life è una serie televisiva britannica del 2019 creata, diretta e prodotta da Ricky Gervais. La prima stagione, composta da 6 episodi, è stata distribuita da Netflix l’8 marzo 2019, in tutti i paesi in cui è disponibile. La serie è stata girata quasi interamente a Londra nel luglio 2018. La serie ha ricevuto diverse critiche. Il sito web aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes riporta un livello di approvazione critico del 65%, con un punteggio medio di 5,45/10 basato su 20 recensioni.