Dopo l’annuncio sul rinnovo fino alla stagione 13, Sarah Paulson ha confermato la notizia del suo ritorno in American Horror Story a Deadline. Queste le sue dichiarazioni: “Ho chiesto a Ryan [Murphy] se la domanda mi fosse stata posta, se potessi dire che stavo tornando, e lui ha detto: ‘Sì, lo puoi dire’. Quindi, sì, tornerò in American Horror Story“.

Prima della notizia riguardo l’ordine di altre tre stagioni dello show, Murphy aveva sviato i fan dichiarando la volontà di riunire gran parte del cast per la possibile ultima stagione in programma. Sarah Paulson è una di quelle persone. A parte AHS: 1984, trasmesso alla fine del 2019, si è vista infatti in ogni stagione della serie antologica, interpretando diverse volte più personaggi. Il suo ritorno è la prima notizia sulla Stagione 10.

Ricordiamo che American Horror Story è una serie televisiva statunitense di genere horror trasmessa dal 5 ottobre 2011 sulla rete via cavo FX. Al suo debutto, la serie raccolse un’accoglienza positiva dalla critica e un ottimo riscontro di pubblico; la première risultò la più vista di sempre sulla rete FX. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti, la serie vanta sedici Emmy Awards e due Golden Globe.

L’attrice Sarah Catharine Paulson ha ottenuto successo sul piccolo schermo grazie alle sue interpretazioni nella serie antologica American Horror Story, per le quali si è aggiudicata due Critics’ Choice Awards e cinque candidature agli Emmy. Ha ricevuto le sue prime due candidature ai Golden Globe per il suo ruolo di supporto nella serie televisiva Studio 60 on the Sunset Strip nel 2007 e nel film televisivo Game Change nel 2013. Nel 2017 è diventata la prima persona al mondo ad aver vinto tutti e cinque i maggiori premi della televisione americana in uno stesso anno.