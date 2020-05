Batman e Robin: l’autore del film chiede scusa

Akiva Goldman ha spiegato esattamente cosa non è andato per il verso giusto nello show

Sono tanti i film dedicati ai supereroi che hanno lasciato insoddisfatto il pubblico. Tra questi impossibile non citare Batman e Robin del 1997. La pellicola è stato oggetto di innumerevoli battute nel corso degli anni, tanto che ora uno degli sceneggiatori del film ha deciso di scusarsi ufficialmente per la bassa qualità dello show.

Batman e Robin è stato scritto dallo sceneggiatore Akiva Goldman che ha avuto una lunga carriera nel cinema, vincendo persino un Oscar per il suo lavoro in A Beautiful Mind. Ha anche scritto Batman Forever per Joel Schumacher.

Akiva Goldsman spiega il perchè del flop

Akiva Goldsman ha spiegato esattamente cosa non è andato per il verso giusto nello show. “Con Batman & Robin mi sono proprio confuso. Voglio dire, non volevamo certo fosse un brutto film, giuro, non è che pensavamo: ‘Questo sarà tremendo'”. Per poi aggiungere: “L’ironia è che quando abbiamo messo insieme alcune parti di girato che inizialmente aveva un look decisamente dark, in modo interessante. Purtroppo è quello che è, e mi dispiace. Penso dispiaccia a tutti”. I commenti di Akiva Goldman a Collider aiutano a calare il sipario su Batman e Robin, che è diventato famoso per le tante cose sbagliate emerse nella pellicola. Il tono e i contenuti del film erano infatti sconcertanti per gli spettatori negli anni ’90.

Nella pellicola il supereroe Batman (George Clooney), affiancato da Robin (Chris O’Donnell) e Batgirl (Alicia Silverstone), è chiamato ad affrontare i supercriminali Mr. Freeze (Arnold Schwarzenegger), Poison Ivy (Uma Thurman) e Flagello (Jeep Swenson). Michael Gough è per la quarta e ultima volta il maggiordomo Alfred Pennyworth e Pat Hingle ancora l’eccentrico commissario di polizia James Gordon. A differenza dei primi tre film ampiamente acclamati, questo fu oggetto di critiche, rappresentando la chiusura della serie cinematografica dedicata a Batman. In Italia è uscito al cinema venerdì 29 agosto 1997 distribuito dalla Warner Bros. Italia. Ricordiamo, infine, che il prossimo film su Batman vedrà protagonista Robert Pattinson.+