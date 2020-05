Robert Pattinson non teme i paragoni con gli altri Batman...

Per quanto riguarda gli eroi dei fumetti, Batman è probabilmente il supereroe più popolare di tutti i tempi. Come tale, Bruce Wayne è stato adattato per il cinema innumerevoli volte nel corso degli anni. Il prossimo sarà quello interpretato da Robert Pattinson in The Batman di Matt Reeves. L’attore ha tuttavia ammesso di non essere nervoso, nonostante sia l’ultimo attore ad indossare il costume dell’uomo pipistrello. L’eroe iconico di DC Batman è stato portato in vita in una varietà di modi nel corso degli anni, tra cui animazione, videogiochi e film live-action.

Robert Pattinson vede The Batman come una grande opportunità

Molti sono gli attori che hanno interpretato il Cavaliere Oscuro nel corso degli anni, il che significa che Robert Pattinson sarà probabilmente paragonato ai suoi predecessori come Ben Affleck. Ma questo non sembra disturbare l’attore 33enne, come ha recentemente spiegato: “A volte penso che i lati negativi – a cui ho sicuramente pensato – sembrano dei lati positivi. Mi piace il fatto che non solo ci siano versioni molto ben fatte del personaggio che sembrano piuttosto definitive, ma stavo pensando che ci siano più interpretazioni definitive del personaggio”. Pattinson ha poi aggiunto: “L’altro giorno stavo guardando la realizzazione di Batman e Robin. E anche allora George Clooney era preoccupato di fare quel film perché prima di lui c’erano stati altri film. Cos’era, il ’96? ’97? E poi ci sono stati Christian Bale e Ben Affleck”. Insomma, è chiaro che Robert Pattinson veda questa come una grande opportunità.

Robert Pattinson, che sarà anche il protagonista di Tenet, ha la possibilità di trovare un approccio unico al personaggio, cosa che gli appare come una bellissima sfida. I commenti dell’attore a GQ aiutano a ridimensionare la sua prospettiva e l’approccio a The Batman. Il film solista di Matt Reeves arriva solo pochi anni dopo quello che vede protagonista Ben Affleck.